Morto Raymond Chow, il produttore che diede fama a Bruce Lee

Roma, 3 nov. (askanews) - Raymond Chow, l'uomo che ha portato nel mondo il mito di Bruce Lee, è morto all'età di 91 anni. L'hanno annunciato oggi i media di Hong Kong.Chow, considerato il "padrino" del cinema honkonghese, è stato il cofondatore degli studi Golden Harvest nel 1971 e ha prodotto 170 film nella sua carriera, secondo il sito specializzato IMDB, anche con l'attore Jackie Chan.Con Bruce Lee ha lavorato sul film "The Big Boss", conosciuto in Italia come "Il furore della Cina colpisce ancora", che fu un successo planetario in grado di lanciare la carriera dell'attore adetto delle arti marziali in tutto il mondo.Chow ha anche prodotto o coprodotto due dei film più conosciuti di Bruce Lee: "Dalla Cina con furore" del 1972 e "I 3 dell'operazione Drago". Quest'ultimo è stato il primo che associava uno studio di Hong Kong e uno di Hollywood."Grazie Raymond per aver dato la sua opportunità a un giovane Bruce Lee e di averlo aiutato a realizzare il suo sogno. Riposa in pace, Raymond", ha twittato Shannon Lee, la figlia di Bruce.Il produttore, nato a Hong Kong nel 1927, ha anche lavorato con Jackie Chan sul film "Chi tocca il giallo muore" del 1980.(Fonte Afp)