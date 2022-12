Benedetto XVI il papa del mistero di Dio e dell’uomo: dallo scandalo del Vatileaks alle "dimissioni"

“Benedetto XVI è un uomo che impersona la santità, un uomo di pace, un uomo di Dio”. Nessuno meglio di questo giudizio di Francesco ha definito con poche parole Joseph Ratzinger, uno tra i massimi teologi del Novecento, importante protagonista del concilio Vaticano II, papa per otto anni (2005-2013) e per quasi 10 emerito, dopo la rinuncia per motivi di salute.

Le parole di Ratzinger sul potere

“Non ho mai percepito il potere come una posizione di forza, ma sempre come responsabilità, come un compito pesante e gravoso. Un compito che costringe ogni giorno a chiedersi: ne sono stato all’altezza?” ha dichiarato lo stesso Ratzinger nell’unica grande intervista raccolta dal suo biografo Peter Seewald in “Ultime conversazioni” tre anni dopo aver lasciato il governo supremo della Chiesa cattolica.

Gli ultimi anni

Viveva già ritirato nel monastero Mater Ecclesiae, dentro il recinto delle Mura Leonine che segnano il perimetro del pugno di territorio vaticano entro la città di Roma. In un silenzio interiore sostanziale dove continuare a pensare e cercare di capire il mistero di Dio-Amore. Nel tempo del suo papato si era preoccupato, al di sopra di ogni cosa, di spiegare all’umanità che il Dio di Gesù Cristo è un Dio vicino che abita specialmente nelle nostre solitudini per dare un senso di vita all’esperienza del nostro morire giorno dopo giorno. “Proprio questo è accaduto nel Sabato Santo – disse in una delle tante volte che si trovò a parlare di Dio -: nel regno della morte è risuonata la voce di Dio. E’ successo l’impensabile: che cioè l’Amore è penetrato “negli inferi”: anche nel buio estremo della solitudine umana più assoluta noi possiamo ascoltare una voce che ci chiama e trovare una mano che ci prende e ci conduce fuori.

Papa incompreso?

L’essere umano vive per il fatto che è amato e può amare; e se anche nello spazio della morte è penetrato l’amore, allora anche là è arrivata la vita. Nell’ora dell’estrema solitudine non saremo mai soli: “Passio Christi. Passio hominis”. Eppure quest’uomo mite che attirava le folle che andavano non a vederlo, ma piuttosto ad ascoltarlo per cogliere nelle sue parole la via per la liberazione dell’anima, è stato dipinto come un intransigente guardiano della fede tradizionalista della Chiesa, alfiere della resistenza alle innovazioni, riferimento culturale del conservatorismo ecclesiastico e sociale.

La rinuncia al pontificato

Almeno fino alla sua spontanea rinuncia al pontificato, quando anche i suoi avversari teologici, ecclesiastici e laici, del tutto sorpresi da una mossa impensabile che potesse venire proprio da Ratzinger, cominciarono a mutare i loro pregiudizi nei suoi confronti. Ratzinger si rivelava quello che era sempre stato: non un guerriero impietoso, ma un uomo mite, di larghe visioni anticipatrici, maestro della fede ma anche dell’amore cristiano. Dio è rimasto la sua stella polare entro l’evoluzione della scienza moderna seguita con simpatia e dell’economia consumistica incalzata perché logora l’umanesimo e sgretola anche i bastioni della Chiesa.

La sua missione

Preparare un posto per Dio perché soggiorni nel presente di ognuno non più come uno sconosciuto o un superfluo, è stato lo scopo dell’intera sua vita di teologo e pastore. “Credere – disse a conclusione degli esercizi spirituali della Curia romana negli ultimi giorni del suo pontificato – non è altro che, nell’oscurità del mondo, toccare la mano di Dio e così, nel silenzio, ascoltare la Parola, vedere l’Amore”. Dio è stato la sua passione suprema nel servire la Chiesa per la quale nei lavori conciliari, nonostante fosse il più giovane teologo, aveva dato il meglio di sé e orientato le scelte più importanti per l’aggiornamento della Chiesa. Come testimonia la sua monumentale produzione teologica letta e compresa senza pregiudizi.

L'idea sbagliata del “papato-ombra”

Tanto importante da farlo ritenere dai più avveduti osservatori come un antico Padre della Chiesa prestato al mondo moderno. Nulla quindi da spartire di Ratzinger con quella corrente di ammiratori, utilizzatori, speculatori interessati che hanno cercato di accreditare la sua permanenza volontaria nel monastero come un lungo periodo di “papato-ombra”.

Lo scandalo del Vatileaks

Già vittima dello scandalo del primo Vatileaks che puntava a screditarne l’immagine e le capacità di governo di una curia indocile e ingovernabile, Ratzinger respirava aria di alta quota con due obiettivi: un rinnovato incontro della Chiesa con la fede, la speranza, l’amore, predisponendola così al futuro, quando l’essere cristiani sempre più non sarebbe stato un’eredità sociologica ma una scelta personale de ragionevole per attrazione. Nessuno aveva stigmatizzato con parole altrettanto dure il tradimento di parte del clero della fiducia dei fedeli e del dovere di vivere e testimoniare il Vangelo.

Il dramma dell pedofilia

Non a caso si deve a lui la prima grande denuncia nei confronti della pedofilia e l’avvio della grande riforma portata a termine da Francesco. Il mite pastore ha saputo reggere la sfida del malcostume e dell’ipocrisia, pericolo avvertito fin dal primo discorso della sua elezione. Benedetto è rimasto lucido nell’assolvere il suo compito. La sua visione di una Chiesa purificata, non preoccupato dei cambiamenti interiori ed esteriori necessari per la credibilità dell’annuncio cristiano, ha determinato anche l’atto estremo – da secoli in disuso - di rispolverare la pratica delle dimissioni, spogliando il papato di una sacralità enfatica non necessaria alla sua credibilità.

L'idea della fantomatica diarchia tra due Chiese

Il tentativo di manipolarlo come polo di riferimento tradizionalista in una fantomatica diarchia tra due Chiese – la sua e quella di Francesco - si è rivelato fallimentare. Nei giardini vaticani, un anno dopo la sua rinuncia, a un giornalista incontrato per ringraziarlo del servizio prestato, si mostrò divertito sui tanti servizi giornalistici tesi a marcare le differenze tra lui e Francesco. Quel giornalista chiese a Joseph Ratzinger cosa ne pensasse della sua convinzione che invece Francesco e Benedetto fossero due facce della stessa medaglia. Con un sorriso smagliante e contento Benedetto puntualizzò: “Sì, proprio così, l’immagine rende bene il nostro rapporto”. Ora che non c’è più, a ripensarlo quest’uomo, ci si accorge, che forse, altro non è stato che il papa del “Deus caritas est” impegnato a incamminare la Chiesa sulle conseguenze dell’amore. E si constata che Francesco, a cominciare dai poveri, non fa altro che camminare con la gente – che ama chiamare santo popolo di Dio - per ricordare e mostrare cosa significhi, nel concreto della vita, amare Dio e il prossimo.