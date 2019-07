Moda: non lavate i vestiti! Stella McCartney scatena il dibattito

Roma, 9 lug. (askanews) - "Di fondo nella vita vale una regola: se non devi assolutamente lavare una cosa, non lavarla". Con questa dichiarazione in un'intervista all'Observer la stilista britannica Stella McCartney, nota per le sue scelte fashion rispettose dell'ambiente, ha scatenato il dibattito sull'opportunità di lavare o meno gli abiti. McCartney ha spiegato di aver raccolto il suggerimento quando, giovanissima, ha lavorato presso i leggendari sarti londinesi di Savile Row. Piuttosto, nei prestigiosi atelier la regola era "lascia che lo sporco secchi e spazzolalo via".La cosa ha colpito molti lettori britannici, soprattutto gli affezionati utilizzatori della lavatrice. E se McCartney avesse ragione? Non è la prima volta che la stilista consiglia di non lavare i vestiti. In verità da anni si batte contro l'uso della lavatrice, sia per allungare la vita degli indumenti sia per evitare disastrosi impatti ambientali. La Bbc ha ascoltato Laura Diáz Sánchez, della Plastic Soup Foundation, che concorda, in particolare se a finire in lavatrice sono gli abiti delle grandi catene della fast fashion, che contengono più materiali sintetici, come poliestere e acrilico. "Ogni volta che laviamo i nostri indumenti, mettiamo in circolazione nell'ambiente nove milioni di microfibre" di plastica, ha detto BBC News. "Il modo in cui laviamo i vestiti influisce, così come il modo in cui i nostri vestiti sono confezionati, ma più li laviamo più mettiamo in circolo microfibre".Diaz Sanchez consiglia di lavare in lavatrice a basse temperature usando detersivi liquidi. "I detersivi in polvere creano maggiore attrito tra gli abiti durante il lavaggio, quindi vengono rilasciate più fibre, mentre il detersivo liquido è più morbido. In generale meno attrito c'è meno fibre vengono rilasciate". Per lo stesso motivo meglio non sovraccaricare il tamburo. Ma non è solo questione di microfibre di plastica. Lavare troppo un capo di abbigliamento può accorciarne le vita.Il professor Andrew Groves, a capo del corso di design di moda dell'università di Westminster, ha detto alla Bbc che l'attrito nelle lavatrici elimina le macchie, ma cambia anche colore e forma degli indumenti. "Ho capi nel mio guardaroba vecchi di decenni che sembrano nuovi semplicemente perchè so come prendermene cura" ha detto, spiegando che questo vale sia per capi di lusso sia per capi delle grandi catene. Meglio ci si prende cura del propri vestiti, più durano e più la moda è sostenibile, ha aggiunto.Questo vale in particolare per l'intimo. McCartney ha detto all'Observer "non cambierei ogni giorno il mio reggiseno". E la stilista di intimo Naomi De Haan è d'accordo. Il consiglio ufficiale degli acquirenti dei capi disegnati da De Haan è di lavare il reggiseno in acqua tiepida con un detersivo delicato liquido dopo averlo indossato cinque volte. Una regola che vale anche per i reggiseni a poco prezzo, ma non per quelli sportivi, che vanno lavati più spesso, ha spiegato De Haan. "I lavaggi a macchina possono distruggere i tessuti più delicati, come seta e pizzo. Possono fare saltare fuori i ferretti, scolorire la stoffa e deformare le coppe preformate".Se è assolutamente necessario un lavaggio a macchina "occorre sempre allacciare i ganci e chiudere i bottoni per evitare strappi, usare un sacco da bucato, lavare a temperature non eccessive e ridare forma al capo steso". Ma soprattutto mai mettere il reggiseno in un'asciugatrice.I jeans sono un capitolo a parte e per molti esperti non andrebbero lavati. Sarah Clayton, della ong ambientale Wrap, consiglia piuttosto di esporli all'aria tra una volta e l'altra. "Se hanno una macchia si può tentare di pulirla con l'acqua piuttosto che lavare l'intero indumento".Non lavare i jeans può sembrare vagamente disgustoso, ma un grande esperto giura che non è così: si tratta di Chip Bergh, amministratore delegato di Levi's, che a maggio 2014 lasciò il mondo di stucco dichiarando che i jeans che indossava in quel momento non erano mai stati lavati. E a marzo di quest'anno, cinque anni dopo, ha detto alla Cnn che non li ha ancora lavati, nonostante abbiano dieci anni. Groves concorda con Bergh e raccomanda di mettere i jeans nel congelatore per uccidere i germi piuttosto. "La maggior parte delle persone che conosco non lavano per niente il denim. Può sembrare strano, se i jeans si indossano tutti i giorni" ha detto Groves. Ma è un atteggiamento che andrebbe usato con tutti gli abiti, ha aggiunto.