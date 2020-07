Migranti, Di Maio: Ue deve riprendere redistribuzione

Roma, 28 lug. (askanews) - "L'Unione europea deve riprendere le redistribuzioni" dei migranti, "deve riattivare quanto stabilito a Malta nel settembre scorso". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla presentazione della XXXIV edizione del Rapporto sul commercio estero, L'Italia nell'economia internazionale, realizzato dall'agenzia Ice."L'altra questione è quella di riattivare il sistema di rimpatri con la Tunisia, perché per noi è un paese sicuro. Chi arriva da noi dalla Tunisia deve essere rimpatriato, non c'è diritto di concedere asilo", ha aggiunto Di Maio, ricordando che in Italia "non abbiamo riformato niente nella disciplina sui permessi di soggiorno". "Su redistribuzione, rimpatri e permessi di soggiorno abbiamo la stessa disciplina pre-Covid", ha commentato ancora il ministro.