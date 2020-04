Meteorologi: il 2020 potrebbe essere l'anno piu' caldo di sempre

Roma, 28 apr. (askanews) - Quest'anno sarà probabilmente il più caldo nel mondo da quando sono iniziate le misurazioni, secondo esperti meteorologi citati dal Guardian; secondo tali esperti una probabilità dal 50% al 75% che il 2020 superi il record stabilito quattro anni fa.Sebbene il blocco del coronavirus abbia temporaneamente ripulito i cieli, non ha fatto nulla per raffreddare il clima, che ha bisogno di misure più profonde, a più lungo termine, dicono gli scienziati.I record di calore sono stati superati dall'Antartico alla Groenlandia da gennaio, il che ha sorpreso molti scienziati perché questo non è un anno di El Niño, fenomeno solitamente associato alle alte temperature.L'Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica degli Stati Uniti calcola una probabilità del 75% che il 2020 sarà l'anno più caldo dall'inizio delle misurazioni. Annuncio pubblicitarioL'agenzia americana ha affermato che le tendenze stanno seguendo da vicino l'attuale record del 2016, quando le temperature sono aumentate all'inizio dell'anno a causa di un El Niñoinsolitamente intenso e poi sono scese.Un calcolo separato di Gavin Schmidt, direttore del Nasa Goddard Institute for Space Studies di New York, ha riscontrato una probabilità del 60% quest'anno di stabilire un record.Il Met Office è più cauto, stimando una probabilità del 50% che il 2020 stabilisca un nuovo record, anche se l'istituzione britannica afferma che quest'anno estenderà il ciclo degli anni caldi dal 2015, che è il periodo più caldo mai registrato.temperatura cadono anno dopo anno e mese dopo mese.Questo gennaio è stato il più caldo mai registrato, lasciando molte nazioni artiche senza neve. A febbraio, una base di ricerca nell'Antartico ha registrato per la prima volta una temperatura di oltre 20 ° C (68 ° F) nel continente meridionale. All'altra estremità del mondo Qaanaaq, in Groenlandia, ha stabilito un record di aprile di 6 ° C domenica.Nel primo trimestre, il riscaldamento è stato più pronunciato nell'Europa orientale e in Asia, dove le temperature erano 3 gradi sopra la media. Nelle ultime settimane, gran parte degli Stati Uniti hanno avuto temperature soffocanti. Venerdì scorso, il centro di Los Angeles ha raggiunto il massimo di 34 ° C ad aprile, secondo il National Weather Service. Anche l'Australia occidentale ha registrato un caldo record.Nel Regno Unito, la tendenza è meno pronunciata. La temperatura massima giornaliera nel Regno Unito per aprile finora è di 3,1 C sopra la media, con record stabiliti in Cornovaglia, Dyfed e Gwynedd.Karsten Haustein, uno scienziato del clima presso l'Università di Oxford, ha affermato che il riscaldamento globale si stava avvicinando a 1,2 ° C rispetto ai livelli preindustriali. Ha detto che il suo tracker online ha mostrato un livello relativamente stabile di 1,14 ° C di riscaldamento a causa di lacune nei dati, ma che questo potrebbe salire a 1,17 ° C o più una volta incorporati gli ultimi dati.Sebbene la pandemia abbia almeno temporaneamente ridotto la quantità di nuove emissioni, per l'esperto l'accumulo di gas a effetto serra nell'atmosfera rimane una grande preoccupazione."La crisi climatica continua senza sosta", ha detto Haustein. "Le emissioni diminuiranno quest'anno, ma le concentrazioni continuano ad aumentare. È molto improbabile che possiamo notare alcun rallentamento nell'accumulo dei livelli di GHG atmosferici. Ma ora abbiamo la possibilità unica di riconsiderare le nostre scelte e utilizzare la crisi del coronavirus come catalizzatore di mezzi più sostenibili di trasporto e produzione di energia (tramite incentivi, tasse, prezzi del carbonio, ecc.) "Tesi ribadita abcge da Grahame Madge, portavoce del clima per il Met Office: "La fiducia e la fiducia nella scienza per informare l'azione dei governi e della società per risolvere un'emergenza globale sono esattamente le misure necessarie per seminare piani per risolvere la prossima crisi dell'umanità : cambiamento climatico."