Messico, 2 milioni alla processione della Vergine di Zapopan

Roma, (askanews) - Circa due milioni di persone hanno reso omaggio alla Vergine di Zapopan a Guadalajara, città nello stato di Jalisco, in Messico.Alla Vergine sono stati attribuiti diversi miracoli e ogni anno fedeli da tutto il mondo arrivano in pellegrinaggio per pregare o ringraziare per i favori ricevuti.E' la seconda processione religiosa più grande del Messico e si snoda per otto km, dalla Cattedrale di Guadalajara all Basilica di Zapopan. Ogni 12 ottobre al grandioso corteo (in spagnolo Romeria) ci sono danzatori con vestiti preispanici tradizionali che fanno danze indigene e canti per ringraziare la Vergine.