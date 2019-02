La messa durata 96 giorni per proteggere una famiglia di immigrati è finita. Ecco perché non verranno espulsi

La messa è finita. Dopo 96 giorni di celebrazione initerrotta per più di tre mesi, la cacciata di una famiglia armena è stata finalmente scongiurata. Alla fine, il governo olandese ha capitolato concedendo ai cinque membri della famiglia, genitori e tre figli, il permesso di soggiorno. Il terzo grado di giudizio aveva deciso di negare l'asilo politico e decretato la loro espulsione. Immediata la mobilitazione: centinaia tra sacerdoti, diaconi e volontari si sono alternati nella celebrazione "infinita", all'interno di una chiesa dell'Aja per proteggere la famiglia armena sfruttando una vecchia legge olandese che impedisce alle forze dell'ordine di interrompere una funzione religiosa in corso. E così tra preghiere, messali e rituali ripetuti senza sosta la messa è durata più di tre mesi. Alla fine il governo ha deciso di ritirare il decreto di espulsione.

La storia della famiglia fuggita dall'Armenia

La famiglia si trova in Olanda dal 2010 ed è composta da Sasun e Anousche Tamrazyan e dai loro tre figli, Hayarpi di 21 anni, Warduhi di 19 e Seyran di 15. Sasun Tamayzen dice di non poter tornare in Armenia a causa delle minacce ricevute per il suo attivismo politico. La storia singolare della famiglia Tamrazyan era finita sui giornali di mezzo mondo per l'alto valore uman itario dei religiosi e volontari che si sono almternati nella celebrazione. Centinaia di persone hanno supportato i cinque, aiutandoli e proteggendoli. Fino a pochi giorni fa il governo rimaneva fermo nella sua posizione. Poi ieri la notizia: i Tamrazyan possono restare.

Cosa è successo? La decisione è puramente politica. I quattro partiti di governo, infatti, si sono accordati per garantire asilo a circa 600 bambini rifugiati e alle loro famiglie che rientrano nei criteri del Kinderpardon, una legge che garantisce protezione ai bambini (e alle loro famiglie) che hanno vissuto nel territorio olandese per almeno 5 anni e la cui richiesta di asilo era stata rifiutata o le cui condizioni soggettive sono cambiate. La famiglia ha potuto così usufruire della prima applicazione del Kinderpardon che presto decadrà: in futuro sarà il Servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione del ministero della Giustizia a occuparsi delle richieste e il ministro dell’Immigrazione perderà i poteri discrezionali nel concedere l’asilo ai minori in casi eccezionali.

Alla famiglia Tamrazyan alla fine è andata bene. Come ha confermato il pastore Derk Stegeman, ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che verrà inclusa nella lista di chi potrà rimanere nei Paesi Bassi. Le parole del 21enne studente di Econometria all'Università di Tilburg, Hayarpi, sono molto eloquenti: "Lasciare la chiesa dopo mesi rinchiusi è stato surreale, un sollievo essere di nuovo fuori e poter camminare all’aperto".