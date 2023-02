La "grande soddisfazione" di Meloni ha molte ombre e poche luci, qualche parola e pochi fatti

“Benissimo” dice lei. “Ottimo” rincara il ministro per i rapporti europei Raffaele Fitto, protagonista ombra delle trasferte europee. “Benino” è forse più realistico. In generale ci sono più ombre - sui dossier economici e sul ruolo dell’Italia tra i 27 paesi europei sempre più spostato verso l’asse di Visegrad - che luci nel tirare le fila del Consiglio europeo che si è appena concluso. Con un po’ di ottimismo, che è sempre necessario, le notizie positive riguardano l’altro dossier chiave del vertice, l’immigrazione. E poi c’è la certezza: una nuova procedura d’infrazione europea sulle concessioni balneari visto che l’Italia, ancora una volta, manca l’appuntamento sul grande tema della concorrenza.

Giorgia Meloni torna a palazzo Chigi dopo 36 ore che sono sembrate lunghissime per via di quella doccia fredda iniziale, l’esclusione del summit a tre organizzato a Parigi dal presidente Macron alla vigilia del vertice e che nei fatti ha condizionato tutta la missione. La premier avrà modo nelle prossime ore di mettere in un angolo queste 48 ore e dare fiato alla retorica della vittoria con i risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio dove i sondaggi danno la destra, e soprattutto Fratelli d’Italia, vincenti. Ma non c’è dubbio che questo Consiglio Ue segna uno spartiacque per il governo.

L’eccezione Draghi

Forse ci siamo abituati, troppo in fretta, all’eccezione Draghi di essere diventati cioè centrali, affidabili, i primi da consultare, propositivi e non solo rivendicativi. Ma, a pensarci bene, è stata infatti un’eccezione. E ci siamo illusi troppo in fretta. Giorgia Meloni è stata un po’ “draghetta”: atlantista, filo Nato, senza se e senza ma, convinta della causa Ucraina. Ma poi l’attitudine all’ambiguità deve aver prevalso nell’opinione comune. Salvini e Berlusconi e i loro malcelato putinismo hanno fatto il resto. Giorgia Meloni ha definito “provinciale” questa attenzione mediatica alla cena all’Eliseo. Ma provinciale è stata quella replica stizzita giovedì mattina (“Macron inopportuno”) e il malcelato broncio nella photo opportunity sulla guida rossa dell’Europa building.

Novanta minuti

Il vertice ha concluso i lavori alle tre del mattino di venerdì, tutto sommato prima del previsto visto che la presenza di Zelensky ha portato via tutta la mattina di giovedì e fino all’ora di colazione. Poco dopo mezzogiorno la premier è arrivata nella sala Italia del palazzo Justus Lipsius. Ha parlato per 90 minuti rispondendo anche alle domande dei giornalisti. E ha esordito dicendo di essere “estremamente soddisfatta” per “la grande vittoria” ottenuta dall’Italia. Sul dossier migranti, in particolare “dove è stato certificato un cambio dell'approccio europeo”; ma anche sull'economia “dove sono state accettate le richieste dell'Italia di limitare la portata degli aiuti di Stato” e sull’Ucraina per cui “Roma ha confermato il suo sostegno a 360 gradi”. Chi ritiene invece che l'Italia sia stata isolata diplomaticamente, secondo Meloni dà una “lettura provinciale” condizionata dalla visione del passato “in cui centralità significava comparire in una foto”. Peccato che quella foto portasse tre leader - Draghi, Macron e Scholtz - a Kiev. E che, nell’organizzare quel viaggio, Roma, Parigi e Berlino avessero lavorato insieme senza mai pensare neppure per un attimo che, come ha rivendicato in queste ore Macron, “Germania e Francia hanno un ruolo particolare da otto anni (dalla Crimea, ndr) su questa questione e abbiamo condotto insieme un determinato processo”. In cui l’Italia non è mai voluta entrare. Finché non è arrivata la guerra. E Mario Draghi.

“L’errore politico di Macron”

Meloni ha comunque insistito: quello di Macron “è stato un errore politico”. Nell’incontro che Zelensky ha avuto con tutti i leader Ue - non pervenuto Orban - e anche con la nostra premier è stato “confermato che l'Unione resterà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario e con tutti gli strumenti necessari. Da questo punto di vista - ha precisato la Presidente del Consiglio - l’Italia ha tenuto sempre una posizione chiara e coerente. Il nostro è un impegno a 360 gradi che riguarda il fronte finanziario, umanitario, civile, militare e anche la ricostruzione”. Procede, ad esempio, spedita la fornitura della difesa aerea Samp-T, una joint venture, tra l’altro, proprio con la Francia. “Se fossi stata invitata all'Eliseo avrei consigliato di non fare quella riunione perché all’Ucraina occorre dare un messaggio di compattezza. Non è facile per nessuno di noi gestire il tema dell'Ucraina con la nostra opinione pubblica. Le persone sono spaventate, giustamente, sono preoccupate. Quello che noi facciamo per sostenere l'Ucraina, ritenendolo giusto, sul piano del consenso non può essere visto come il metodo migliore. Abbiamo privilegiato quello che era giusto rispetto a quello che era utile”. A Parigi, ha sottolineato, c’erano due presidente europei. “Ne mancavano 25”. E ha poi avvisato, stizzita e anche un po’ catastrofista: “Non c'è un’Europa di serie A e serie B. Chi pensa che sia un club dove c’è chi conta di più e chi conta di meno; chi dice che è una prima e una terza classe vale la pena ricordarsi del Titanic. Perché quando la nave affonda non importa quanto hai pagato il biglietto”.

La “vittoria” sui migranti

Meloni ha esultato per i risultati portati a casa sul fronte migrazioni. “La giornata di ieri stabilisce un principio: si cambia approccio. Quello che abbiamo visto ieri è molto diverso da quello degli anni passati. Parte da una frase che non si era mai riusciti a mettere in un documento di questo tipo: la migrazione è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea. Questo cambia moltissime cose nell'approccio europeo alla questione migratoria”. Ora però, al di là delle parole, quella frase va riempita di contenuti. Nel concreto, ha spiegato “è stata data priorità agli arrivi primari (nel primo paese Ue di sbarco/arrivo, ndr) anche per rispondere alle preoccupazioni di alcuni Paesi sui secondari (chi ad esempio dall’Italia va in Germania, ndr), e alla rotta del Mediterraneo centrale”. E poi sarà data “più attenzione alla dimensione esterna, con la cooperazione con i Paesi di origine e di transito” perché “è disumano affidare le migrazioni ai trafficanti di essere umani”. Ora però, al di là delle parole, queste frasi va riempiti di contenuti. E qui la faccenda si complica. Almeno è così almeno dal 2014: tante promesse ma al dunque non succede nulla. Meloni ha accolto - ma non firmato - la lettere di otto paesi - nord Europa, Austria e anche la Grecia - che chiedono di rivedere le regole dell’asilo perché “il sistema attuale ha fallito”. Soprattutto gli otto chiedono di alzare “muri" lungo tutte le tratte, di mare e di terra. Era il vecchio progetto di Orban. E’ il muro navale di Meloni. Fuori dalla motrice del treno Europa, relegati ad un vagone secondario, con i “muri” come obiettivo. Anche questo è un bilancio di questo vertice europeo.

Più flessibilità

Intendiamoci, i vertici di per sé quasi mai raggiungono risultati concreti. Danno la linea politica. Ed è facile tirare per la giacca le parole. A seconda del punto di vista. Un altro fronte dei negoziati tra i leader ha riguardato l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Anche su questo dossier Meloni si è definita “molto soddisfatta”. Non si capisce però bene il motivo. Ci sarà infatti più flessibilità sugli aiuti di stato ma l’Italia con il suo debito non potrà beneficiarne. Avremo in cambio più flessibilità sui fondi europei che in genere non riusciamo a spendere. E sui fondi del Pnrr che però manterrà la stessa tassativa scadenza: il 2026. Non ci sono invece certezze sul fondo sovrano che l’Italia chiede da tempo. “L'Italia ha chiesto che l'allentamento degli aiuti di Stato fosse circoscritto, temporaneo e limitato e che vi fosse anche la capacità di dare a un problema europeo una risposta europea” e ha chiesto alla Commissione di “fare una proposta su un fondo europeo dedicato alla sovranità strategica”. Se sarà, servirà però “molto tempo”. E invece i soldi servono adesso. La flessibilità anche. Anche su questo però siamo alle parole.

La procedura d’infrazione

Molto concreto è invece il rischio di una nuova procedura d’infrazione europea per avere, ancora una volta, non risolto il nodo delle concessioni demaniali. All'indomani dell'approvazione dell'emendamento al Milleproroghe che prevede, tra l'altro, il posticipo della messa a bando di un anno (e fino al 2025 “in presenza di ragioni oggettive che impediscono l'espletamento della procedura selettiva”), l'Europa, attraverso un portavoce della Commissione è tornata ad insistere sulla necessità delle gare. “I cittadini e le imprese” italiane - è l'altolà - “hanno bisogno, senza ulteriori ritardi, di procedure trasparenti, imparziali e aperte” per decidere “a quale impresa debba essere concesso il diritto di utilizzare il suolo pubblico, in questo caso le spiagge, per offrire i propri servizi”. Meloni è convinta che “ci siano interlocuzioni che si possono ancora avviare a partire dal tema della mappatura delle nostre spiagge per ragionare nel senso di difendere anche un mondo produttivo che per noi è strategico”. Certo, un emendamento non è ancora legge dello stato. Ma siano stati avvisati. Il governo cerca un’interlocuzione con Bruxelles. Una mediazione. Non si capisce quale, però.