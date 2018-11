Melegatti riparte con 35 dipendenti. Gli angeli del lievito: «Ci abbiamo creduto»

“Siamo stati un anno a casa, riaprire è bello”, ha commentato una dipendente che si è presentata ai cancelli dell’azienda con un’ora d’anticipo. Ufficialmente la Melegatti, l’azienda di Verona che ha inventato il pandoro nel 1894 torna a vivere grazie ai 13,5 milioni di euro che hanno permesso la riassunzione delle 35 persone, è stata riaperta alle 8,30. Ha potuto ripartire subito, spiega il servizio, grazie al fatto che la vera ricchezza dell’azienda, il lievito madre, in questi mesi è stato curato, nonostante la chiusura da Davide Stupazzoni. È stato lui ad aprire il cancello : “Ci ho creduto fino in fondo, adesso cominciamo una nuova avventura”.

Alla Melegatti Stupazzoni è considerato con Matteo Peraro uno degli “angeli del lievito madre”. È anche merito loro se, dopo l’anno più turbolento dei 124 che compongono la storia della ditta, la produzione del classico dolce natalizio ha potuto riprendere senza intoppi. Sono i capireparto del laboratorio di impasto: tre persone che si sono scambiate il turno per consentire a quella stessa materia prima, infornata per la prima volta da Domenico Melegatti nel 1894, di sopravvivere. Questione di romanticismo? Niente affatto. «Nell’impasto — spiega Stupazzoni, dipendente dal 1995 — c’è il segreto non solo del gusto dei nostri prodotti, ma anche della loro struttura. È quello che permette al pandoro di “stare in piedi”, di sviluppare quella forma perfetta, stellata. La stessa che è stata brevettata dalla nostra ditta a fine ''800».

La storia del marchio rischiava di scomparire ma ora con la nuova proprietà, l'imprenditore veneto Roberto Spezzapria e suo figlio Giacomo, ritorna sulle tavole degli italiani: 35 i dipendenti a tempo indeterminato, per lo più ex lavoratori dello storico brand, che hanno fatto il loro ingresso alla Melegatti ai quali nei prossimi mesi se ne aggiungeranno degli altri. La Melegatti, si legge infine, sarà presente con una piccola campagna all'imminente Natale 2018 ma guarda con grande attenzione alla ricorrenza della Pasqua 2019. Il passaggio di proprietà è costato 13,5 milioni di euro, a deciderlo è stato il Tribunale di Verona.

"D’ora in poi lavoreremo per realizzare la squadra necessaria a rilanciare uno dei brand più importanti dell'alimentare italiano e per riaprire lo stabilimento produttivo", annuncia Denis Moro, il manager che, per conto dell'impresa acquirente, ha ricevuto dal Tribunale la definitiva aggiudicazione dello storico marchio. "Finalmente - dice Moro - recuperiamo uno dei marchi che ha reso grande la nostra terra e che ha contribuito alla convivialità delle famiglie italiane per oltre 120 anni. Solo la sensibilità verso le origini e le tradizioni della famiglia Spezzapria, assieme ad un non trascurabile coraggio industriale teso a rilanciare l'occupazione e lo sviluppo territoriale, hanno consentito di tutelare l'integrità e l'italianità del marchio che ha fatto la storia del mondo dolciario".

Unico investitore dell'operazione, riferisce Moro, è una newco della famiglia che fa capo a Roberto Spezzapria che ha acquisito sia il brand Melegatti che lo stabilimento produttivo, nell'ottica di un intervento organico che non separi il marchio dallo stabilimento, dai dipendenti e dalla sua storia. Il presidente della newco è Giacomo Spezzapria, figlio dell'imprenditore Roberto Spezzapria. L'operazione è stata realizzata grazie al prezioso supporto di Carnelutti Studio legale Associato.

"Amiamo il nostro territorio, le sue tradizioni ed è per noi motivo di grande orgoglio contribuire a preservare le sue eccellenze produttive", dichiara Giacomo Spezzapria, nuovo presidente della Melegatti. Giunta alla quinta generazione imprenditoriale la famiglia di Roberto Spezzapria vanta diversi interessi nel mondo industriale. Già presenti nella filiera del packaging alimentare - con la Eriplast Spa e la Fucine Film Spa - ora con l'acquisizione della Melegatti realizzano una efficiente integrazione verticale. Inoltre, attraverso le competenze e le esperienze della figlia Giuditta Spezzapria, coltivate negli anni vissuti in Spagna e culminati con il titolo di 'Pastry Chef', la Melegatti è pronta ad implementare le necessarie innovazioni di processo e di prodotto.

"Come dimostra la nostra storia imprenditoriale - prosegue Giacomo Spezzapria - siamo sempre convinti che siano le persone a fare le imprese e dunque incontreremo al più presto gli organismi rappresentativi dei lavoratori sia interni che esterni. La nostra strategia per Melegatti punta a riportare il prima possibile sia in Italia che all'estero il famoso pandoro, il panettone e i vari prodotti dolciari. Attraverso un piano di sviluppo miriamo a far crescere l'azienda caratterizzandola per la continua ricerca delle migliori soluzioni innovative. Siamo pronti a scrivere nuovi capitoli della storia della Melegatti". Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato oggi l'intenzione di andare a far visita alla Melegatti, azienda dolciaria di Verona "salvata" dall'intervento di un investitore industriale veneto. "E' un grande segno - ha detto - abbiamo tifato perchè non fosse divorata dai soliti giochi della finanza. Penso che avere lì un forno ancora acceso e panettoni che prenderanno forma è un segnale di un buono e bel Natale anche per il Veneto".