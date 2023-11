Il maltempo non dà tregua, in Toscana piove ancora. Appello di Totti per possibile mareggiate in Liguria

La situazione resta critica in Toscana dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Mentre sale a 7 il numero delle vittime, dopo il ritrovamento del corpo di un 69enne a Campi Bisenzio sono circa 1200 le evacuazioni preventive annunciate dal governatore Giani a Montemurlo, Montale e Prato mentre 5mila persone sono isolate e servono mezzi anfibi per aiutarle. Allerta arancione della Protezione civile in Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria, gialla in 15 regioni. Ed il sindaco di Montemurlo dice: 'lasci casa chi è al piano terra'. La prima stima dei danni si attesta sui 300 milioni. Meteo in peggioramento.

Il sindaco Quaranta: "La situazione resta difficile"

Il torrente Stella "ha rotto l'argine anche stanotte" come già accaduto tra giovedì e venerdì, "e siamo subito tornati sul posto: sono venuto a dire ai cittadini con gli altoparlanti" di salire ai piani alti e poi sono stati "consegnati tantissimi sacchi a tutti. La situazione è molto difficile. In questo momento ha smesso di piovere e sembrerebbe un goccio di sole, speriamo, perchè l'allerta arancione è fino alla mezzanotte". Lo ha detto il sindaco di Quarrata (Pistoia) Gabriele Romiti a La 7. "Con Enel, Publiacqua e prefettura - ha poi spiegato illustrando la situazione - si sta cercando di far riprendere i servizi primari". Ha poi precisato che il Comune è stato raggiunto dalla Protezione civile e che il supporto c'è da parte di tutte "le istituzioni, Regione, prefettura ma c'è bisogno di energia elettrica, dell'acquedotto, e sperare che smetta di piovere, così si può rimettere a posto una situazione che è molto complicata".



Per il territorio della Piana pistoiese quella trascorsa è stato in generale una notte di forti disagi. A Quarrata, appunto, il torrente Stella, ha rotto di nuovo gli argini nella frazione di Catena, dove era avvenuta l'esondazione nella notte tra giovedì e venerdì. Altre frazioni sono rimaste senza corrente, anche a causa del forte vento che ha sferzato con violenza per buona parte della nottata. Disagi anche nel comune di Montale (Pistoia), dove nella notte ha tracimato il torrente Agna e per questo sono state chiuse alcune strade cittadine, tra via Berlinguer e via Alfieri, in corrispondenza di via Guido Rossa. Il sindaco di Montale Ferdinando Betti nella notte ha lanciato un appello video sui social, affinché nessuno si immettesse in queste strade, che sono state transennate.

Notte di allagamenti in Liguria

Notte di duro lavoro per i vigili del fuoco e la protezione civile in Liguria dove le forti piogge e il vento hanno provocato piccole frane, allagamenti e cadute di alberi senza creare però particolari criticità. A Chiavari e Rapallo sono stati fatti decine di interventi per la furia del vento che ha raggiunto sulle alture i 150 km orari e per allagamenti determinati dalla concomitanza della mareggiata e della piena dei torrenti. Sorvegliato speciale il fiume Entella che poco dopo la mezzanotte ha raggiunto il picco della piena esondando alla foce ricoprendo tutte le aree verdi, le piste pedonali e le aree golenali senza per fortuna invadere le vie adiacenti.

Appello per possibili mareggiate

"Questa notte è trascorsa senza particolari criticità nonostante la forte pioggia che si è abbattuta su un territorio già fortemente colpito dal maltempo. Rinnoviamo con maggiore forza l'appello rivolto ai cittadini di mantenere comportamenti volti alla massima prudenza, visto che per la giornata odierna è stato emesso avviso di bollino nero per mareggiate intense dal centro meteo funzionale di Arpal. Nei giorni scorsi si sono resi necessari alcuni interventi di soccorso a persone che, in modo sconsiderato, si sono avvicinate al lungomare e sono state travolte dalle onde. Invitiamo tutti a non recarsi lungo la costa per fare foto o video della mareggiata: il pericolo è molto elevato, nessuno deve correre rischi inutili". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito alle possibili mareggiate previste oggi sulle coste liguri. Nelle prime ore della notte sono stati raggiunti i picchi di piena del fiume Magra ed Entella con una portata superiore alla precedente allerta ma senza nessun danno. Così come alle 5 di stamani si è raggiunto il picco di piena del Magra a 2.28 mt, leggermente sopra al primo livello di guardia ma senza preoccupazioni. A causa del maltempo, invece, durante la notte si è verificato il distacco di una parte di roccia ad Orero, in Val Fontanabuona, nella strada comunale in frazione Casareggio. Al momento la strada non risulta percorribile.