Malawi, test sul primo vaccino sperimentale contro la malaria

Roma, 24 apr. (askanews) - Il Malawi ha lanciato un primo vaccino sperimentale contro la malaria, una delle malattie più mortali al mondo, che sarà testato su larga scala.L'Organizzazione mondiale della Sanità ha spiegato che è il primo di tre paesi africani in cui questo vaccino sarà messo a disposizione dei bambini al di sotto di due anni. Gli altri due che avvieranno le vaccinazioni nelle prossime settimane, sono il Ghana e il Kenya.La malaria secondo i dati dell'Oms, uccide un bambino ogni due minuti. 435.000 sono le vittime stimate ogni anno in tutto il mondo. E per la maggior parte secondo l'agenzia Onu, si tratta di bambini.I dati ufficiali sui test compiuti in passato, su scala ridotta, hanno dimostrato che il 40% dei bambini tra i 5 ai 17 mesi che hanno ricevuto il vaccino è stato protetto dalla malattia. E il progetto pilota, coordinato dall'Oms, ha l'obiettivo di raggiungere circa 360.000 bambini all'anno nei tre paesi africani.Il Dr.Michael Kayange, vicedirettore aggiunto per la Malaria presso il ministero della Sanità: "Se iniziamo a usare questo vaccino dopo la fase pilota ha il potenziale di prevenire un milione di casi, al momento noi ne registriamo circa sei milioni all'anno". "Continueremo questa fase pilota per 30 mesi - ha spiegato Temwa Mzengeza, a capo del programma - pensiamo di vaccinare 120mila bambini all'anno e dopo 30 mesi potremmo espanderci ad altre regioni e probabilmente all'intero Paese".Gli esperti della società farmaceutica GSk hanno lavorato a questo vaccino per oltre 30 anni, a partire dal 1987. L'ultima fase di sviluppo è stata coordinata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'efficacia del 40% non è elevata rispetto ai vaccini sviluppati per altre malattie, ma l'Oms ritiene che in futuro questo vaccino potrà raggiungere livelli di protezione molto elevati.