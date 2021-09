Macron e Tedros inaugurano l'accademia dell'Oms a Lione

(ANSA) - PARIGI, 27 SET - Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il capo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanno insediato oggi a Lione il centro mondiale di formazione per l'Oms, definito "più necessario che mai" con la crisi del Covid-19. "Investire nei sistemi di sanità e il modo migliore per prepararsi alle prossime pandemie" ha detto il capo dello Stato francese nel corso della cerimonia di lancio. "Quello che ci insegna questa crisi - ha aggiunto - è che non si esce da una pandemia mondiale se non si ha una strategia mondiale". Da parte sua, Tedros ha sottolineato che la pandemia è "un potente richiamo del valore degli agenti di sanità e della ragione per la quale essi hanno bisogno delle informazioni, delle competenze e degli strumenti più recenti". Ha poi lanciato un appello "all'impegno di tutti i Paesi" per "assicurare il successo" dell'accademia. Dotata di tecnologie pedagogiche di punta come l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale e di un centro di simulazione di emergenze sanitarie a livello mondiale, l'Accademia di Lione punta a formare milioni di agenti della sanità nel mondo. Il progetto della struttura fu lanciato nel 2019, l'inaugurazione è prevista per inizio 2024. Dovrebbe accogliere circa 16.000 persone all'anno per corsi in presenza o ibridi. (ANSA).