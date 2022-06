Crollo di Macron che perde maggioranza assoluta: tallonato da Mélenchon. Boom di Le Pen

Per Emmanuel Macron, due mesi dopo la conferma all'Eliseo, è arrivata la più bruciante delle sconfitte. Un crollo al di là di ogni previsione per il presidente che in settimana - tornando dalla sua prima visita nell'Ucraina in guerra - aveva chiesto ai francesi una maggioranza "forte e chiara" per una "Francia davvero europea". Ha vinto Jean-Luc Mélenchon, il tribuno della gauche che tallona la maggioranza presidenziale. Ha stravinto Marine Le Pen, che senza neppure fare campagna elettorale ha decuplicato il numero dei deputati all'Assemblée Nationale.

Assemblée Nationale con equilibri sconvolti dunque in Francia, stando alle prime proiezioni in seggi delle legislative: Macron con la sua coalizione Ensemble! è lontanissimo dalla maggioranza assoluta necessaria per governare, 289 seggi.

Nel primo mandato aveva 341 deputati, oggi ne ha tra 205 e 235. E' tallonato da Nupes, la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon (170-190 seggi). Il successo più vistoso è quello di Marine Le Pen, rieletta, che riesce a decuplicare il numero di deputati: erano 8, saranno fra 75 a 95, terza forza del Paese.

Le Pen: "Gruppo molto forte"

"Siamo riusciti ad eleggere un gruppo molto forte di deputati all'Assemblea, che d'ora in poi sarà ancora più nazionale. Sarà di gran lunga il più numeroso della storia della nostra famiglia politica", ha detto a caldo Marine Le Pen.

Il segretario del Rassemblement National, Jordan Bardella, plaude a quello che chiama "tsunami" di voti per la sua formazione.

Sconfitti fedelissimi Macron

Sul fronte opposto, diversi fedelissimi di Macron sono stati sconfitti. La ministra della Salute, Brigitte Bourguignon, è stata battuta nella sesta circoscrizione del Pas-de-Calais, arrivata seconda dietro a Christine Engrand, candidata del Rassemblement National. Bourguignon dovrà dunque lasciare il governo. Sconfitti anche il presidente dell'Assemblea Nazionale, Richard Ferrand, e il capogruppo di En Marche in parlamento, Christophe Castaner.

Per Macron si profila una situazione complicata, con un parlamento difficilmente governabile. La forza più "moderata" con la quale il governo potrebbe negoziare, la destra dei Républicans, dovrebbe prendere fra 60 e 75 seggi, per la prima volta meno di quelli dell'estrema destra della Le Pen.

L'astensionismo

Le lezioni sono state caratterizzate da alti livelli di astensionismo, incentivati dall'afa. E' tornata infatti a scendere l'affluenza alle urne. Alle 12 aveva fatto registrare mezzo punto percentuale in più rispetto a domenica scorsa, per il primo turno. Ma secondo il ministero dell'Interno l'affluenza alle 17 è stata del 38,11%, in calo rispetto alla stessa ora di 7 giorni fa, quando aveva fatto registrare il 39,42%. Il tasso di affluenza resta però di 3 punti superiore rispetto alla stessa ora della giornata di ballottaggio di 5 anni fa.

Salvini: "Risultato storico per Le Pen, brava"

"Risultato storico alle elezioni francesi per l'amica Marine Le Pen, mai eletti così tanti parlamentari: brava". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, commenta su Facebookj il risultato elettorale del Rassemblement National.

Europa Verde: "vince Nupes, buon auspicio per l'Italia"

"In attesa della conferma ufficiale delle elezioni politiche in Francia, non possiamo che gioire per l'esito degli exit poll in cui risulterebbe che la coalizione Nupes, Nouvelle Union Populaire Ecologique et Social di di Melenchon, esce vincente ottenendo dai 170 ai 190 seggi, di cui circa 31 sarebbero dei Verdi di Eelv, che per la prima volta nella storia della Repubblica francese potranno formare un Gruppo Parlamentare". Così, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: "La scelta di unire la sinistra con il fronte ecologista, entrambi attenti ai temi della giustizia sociale e della giustizia ambientale, si rivela oltremodo felice, superando la coalizione del Presidente Macron. Costringendo il Presidente della Repubblica francese a fare i conti con questi temi". "Il risultato della Nupes, che ha scardinato l'idea del voto utile, - concludono Bonelli ed Evi, - può essere un'importante novità anche a livello italiano per la creazione di un'area ambientalista, progressista e solidale che contrasti la spinta dei sovranisti nostrani e che vuole fermare la transizione ecologica per tutelare gli interessi delle lobby delle fonti fossili."