Roma, 13 apr. (askanews) - "Il Brasile è tornato", ha detto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva durante la sua visita di Stato in Cina, volta soprattutto a rafforzare i legami commerciali tra i due paesi. Arrivato a Shanghai, Lula ha spiegato che intende riposizionare il Brasile come attore globale chiave, dopo quattro anni di relativo isolamento sotto il suo predecessore, Jair Bolsonaro."Il Brasile è tornato - ha detto - con la volontà di contribuire nuovamente alla costruzione di un mondo più sviluppato, più giusto e ambientalmente sostenibile". E ha definito "una grande giornata per il Paese e per i Brics", l'elezione dell'ex presidente del Brasile Dilma Rousseff, del suo stesso partito, come capo della New Development Bank, la banca di sviluppo del raggruppamento formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica."Il tempo in cui il Brasile era assente dalle principali decisioni mondiali è ormai passato - ha aggiunto - siamo tornati sulla scena internazionale dopo un'assenza inspiegabile. Abbiamo molto da contribuire alle questioni centrali del nostro tempo, come affrontare la crisi climatica e combattere la fame e la disuguaglianza".Nella sua visita a Shanghai, Lula è stato anche nel centro di sviluppo tecnologico del gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei. Poi a Pechino incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping, con cui dovrebbe discutere della guerra in Ucraina. Sia la Cina che il Brasile si sono posti come mediatori nel conflitto, nonostante i timori occidentali di un'eccessiva vicinanza al presidente russo Vladimir Putin. Inviati del 13/04/23 14:24 -- Audio - ber - Lula in Cina: "Il Brasile è tornato sulla scena internazionale" 00:00:00:00 20230413_video_14242877 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00