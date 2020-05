Londra vota fine della libera circolazione, Patel: ci apriamo al mondo

Roma, 19 mag. (askanews) - Priti Patel, ministra dell'Interno britannico, ha scatenato una valanga di commenti ironici su Twitter dopo aver dichiarato che la fine della libera circolazione "apre la Gran Bretagna al mondo"."Poniamo fine alla libera circolazione per aprire la Gran Bretagna al mondo", ha twittato Patel mentre il parlamento britannico metteva in dirittura di arrivo una rivoluzione nelle regole per il permesso di ingresso nel Regno Unito dopo la Brexit, "questo assicurerà che la gente può venire nel nostro Paese sulla base di quello che hanno da offrire, non sulla base della provenienza".I deputati britannici ieri in tarda serata hanno votato in seconda lettura le legge sull'immigrazione - di cui la Patel, stretta collaboratrice del premie Boris Johnson è promotrice - che mira a introdurre un nuovo sistema per gli ingressi nel Regno Unito dopo la Brexit, basato su un punteggio che favorirà chi ha una certa conoscenza dell'inglese, ha un'offerta di lavoro e può contare su un reddito annuale di almeno 25.600 sterline. Insomma, addio trasferimenti oltre la Manica in cerca di un lavoretto che permetta anche di imparare la lingua, lunga tradizione per tanti giovani europei, tra loro da sempre tantissimi italiani.La legge ora deve terminare l'iter parlamentare, cosa scontata, e poi deve ottenere il Royal assent della Regina. Intanto il tweet dalla formulazione effettivamente paradossale ha attratto oltre 11mila risposte, alcune positive, parecchie dispiaciute, le più ironiche. Tipo "Uccidiamo la gente per farla vivere", oppure "diamo da mangiare carne in modo che si possa essere vegetariani", "alziamo le tasse così la gente può risparmiare più danaro". Un utente italiano fa notare che c'è "qualcosa di orwelliano" nel ragionamento della responsabile dell'Interno.La norma che pone fine alla libera circolazione dopo la Brexit è stata approvata da 351 deputati e bocciata da 252 (i conservatori hanno una solida maggioranza alla House of Commons), tra molte critiche dai banchi laburisti.Ma anche alcuni esponenti Tories si sono detti preoccupati dall'accelerazione dell'iter legislativo, per giunta nel momento in cui la pandemia da coronavirus ha "cambiato l'atteggiamento della gente nei confronti dei cosiddetti lavoratori non qualificati". Lo schema per i futuri ingressi in Gran Bretagna deve essere tuttavia ancora precisato nei dettagli.