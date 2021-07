Cinque arresti per il linciaggio di Scanu in Honduras. L'amico: "Che lui abbia a sua volta ucciso? Impossibile"

Cinque arresti da parte della polizia dell'Honduras, tutte persone sospettate di aver preso parte al linciaggio e all'uccisione dell'italiano Giorgio Scanu, che ha coinvolto circa 600 persone armate di machete, bastoni e pietre a Santa Ana de Yusquare, nel sud del Paese centroamericano. Gli arrestati hanno fra i 19 e i 55 anni. La folla inferocita accusava Scanu di pestato a morte ucciso un anziano e indigente vicino di casa dopo un litigio. Ma sono molti i dettagli da verificare.

Il massacro ripreso dai cellulari

La barbara uccisione di Scanu ha destato scalpore anche perché è stata filmata da diversi cellulari, come se fosse la mattanza di un animale, nel paese di Los Mangos a Santa Ana de Yusguare, a circa 80 chilometri dalla capitale Tegucigalpa. L'Honduras è un Paese difficile, con un alto tasso di violenza e criminalità e un'altrettanta altissima percentuale di reati che non vengono puniti. C'è da capire se davvero Scanu avesse tolto la vita alla persona amata dal vicinato, scatenando la vendetta popolare con colpo di pietra finale sulla testa dell'uomo che 20 anni fa aveva lasciato la Sardegna per inseguire il sogno di una nuova vita. Tutto questo mentre i pochi agenti di polizia presenti sulla scena del linciaggio si limitavano a bloccare l'ingresso alla sua casa per impedire che altre persone vi entrassero, armi alla mano.

I fatti da appurare e il ricordo dell'amico

Mentre le autorità parlano di "condotta negligente" degli agenti e proseguono le indagini, parla intervistato dal Corriere della Sera Efisio Cau, amico storico di Giorgio Scanu, che dice: "Giorgio ha ucciso il suo vicino di casa? Lo escludo assolutamente, la violenza non era nel suo modo di essere. Che cerchino la verità. E' stato ammazzato con ferocia barbara. Una folla contro un uomo solo e indifeso. L'ultima volta mi ha detto che voleva aprire un ristorante a Tegucigalpa. Mi aspettava, mi avrebbe pagato anche il biglietto aereo". Secondo la ricostruzione del quotidiano honduregno El Heraldo, ci sarebbe un filmato che mostrerebbe Scanu mentre uccide a colpi di pietra Juan de Dios Flores, un anziano del quartiere, che gli avrebbe danneggiato una pianta del giardino. Di fronte alla richiesta di giustizia dei parenti, e alla reazione blanda delle forze dell'ordine, sarebbe scattato il linciaggio. Ancora il quotidiano riferisce che Scanu avrebbe in precedenza malmenato un ragazzino, reo di essere passato di fronte a casa sua. Ma le autorità locali non hanno confermato questo racconto.