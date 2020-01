Il terreno che più ci deve preoccupare e su cui non possiamo fallire è quello libico, per motivi commerciali e per questioni geopolitiche. “E’ in ballo il ruolo stesso dell’Italia nel Mediterraneo e in politica estera”. Il problema è che sono state fatte molte chiacchiere e pochi fatti. Anche l’incontro di ieri a palazzo Chigi tra il premier Conte e i due leader libici, prima Haftar e poi Serraj, da evento clamoroso e risolutivo si è rivelato “un fallimento” della nostra diplomazia e del nostro governo. E non è neppure la prima volta. La sensazione è che sia già troppo tardi. Però vale la pena pensare in fretta ad un’operazione militare, “una coalizione europea, Onu, di volenterosi che vada a mettere i piedi in Libia prima che lo facciano i turchi”. Il generale Leonardo Tricarico, consigliere militare a palazzo Chigi con i governi D’Alema, Berlusconi e Amato, e adesso presidente della Fondazione Icsa, think tank di strategie militari e sicurezza, spiega a Tiscali News il suo punto di vista sulle due crisi internazionali che stanno stressando il governo e, soprattutto, il Paese.

Vista dall’Italia, cosa ci deve preoccupare di più, la sfida Usa e Iran o lo scenario libico?

"Sicuramente la Libia. E’ verosimile che per quanto insidiosa possa essere l’escalation Usa-Iran, non si dovrebbe giungere ad una guerra generalizzata perché in realtà nessuno dei due paesi la vuole. Invece è altresì verosimile che in Libia la situazione possa evolvere in scenari scarsamente controllabili".

Allora cominciamo ad analizzare il quadro libico, il più urgente. Come è possibile che abbiamo perso in questo modo il controllo della situazione in Libia che rappresenta, per motivi commerciali e geopolitici, il nostro asset di politica estera più importante nel Mediterraneo? Colpa nostra o le dinamiche sono diventate ingestibili per chiunque?

"Direi un concorso di colpe con una percentuale rilevante da parte dell’Italia. A distanza di otto anni della fine del regime di Gheddafi, al di là dei tentativi Onu che a questo punto fanno tenerezza, non c’è stata alcuna iniziativa diplomatica multilaterale robusta della quale l’Italia avrebbe potuto farsi carico per sperare di arrivare alla pacificazione, ricostruzione e stabilizzazione dello Stato. Oggi suona tra il ridicolo e il patetico dichiarare che serve il dialogo quando le armi tuonano da mesi e il sangue scorre sulle sabbie del deserto libico".

La gestione del dossier libico da parte di Marco Minniti, prima come sottosegretario con delega i servizi e poi come ministro dell’Interno, è stato un tentativo di cambiare approccio?

"Minniti è stato l’unico ad avere una visione dello scenario libico, cosa fare, come e con chi. Ma era solo, è stato lasciato solo, non è stato accompagnato dalla diplomazia italiana. Anche il Pd, quando non è stato conveniente, lo ha dato in pasto alle critiche anche le più ingenerose".

Un tempo avevano un capo dell’intelligence che parlava libico e contatti con tutti i capi tribù. E ora?

"Abbiamo ancora, nella nostra intelligence, le professionalità che servono e sono tutte sul campo. Mi risulta che a prescindere dalla mutevolezza degli umori politici e delle scelte del governo, gli uomini della nostra intelligence e della nostra sicurezza continuano a tenere il campo. Sono loro l’unica risorsa spendibile qualora si decidesse di passare dalle parole ai fatti. Mi riferisco ovviamente ad uno scenario non bellico".

Col senno di poi abbiamo sbagliato ad appoggiare Al Serraj invece di Haftar?

"Senza scomodare il senno-di-poi, non aver privilegiato un interlocutore o non averne escluso nessuno dei due, è la via più corretta per chi deve provare a sbrogliare questa matassa. L’errore semmai è stato quello di parlare e promuovere tanto e fare, però, molto poco. Intendo dire che bisognava creare per Serraj le condizioni per aiutarlo senza lasciare campo alla Turchia. Questo è un grande errore".

Generale Tricarico, oggi pomeriggio (ieri) il premier Conte ha tentato, come dire, un colpo di scena: ha convocato a palazzo Chigi prima il generale Haftar e poi Al Serraj, i due rivali libici. Il primo alle 15 e 30, il secondo alle 18 e 30. Tutti pronti a decantare il successo diplomatico di Conte pontiere della nuova tregua libica.. Invece è stato un fallimento, Serraj non s’è presentato, assai irritato - dicono fonti libiche - per questo tentativo di incontro non previsto. Ancora una volta troppe parole e pochi fatti?

"Il mancato incontro a palazzo Chigi tra le due parti in causa è uno scivolone francamente fuori dal comune mai registrato in precedenza nelle nostre interlocuzioni diplomatiche e, pur considerando la riottosità tipica dei libici, nasconde forse la frettolosità con cui l’evento è stato concepito e realizzato. Uno schiaffo immeritato che richiama la insufficiente esperienza della compagine governativa".

Anche perchè certi fatti, prima si realizzano e poi si raccontano… Comunque, lei ha gestito, come consigliere militare a palazzo Chigi crisi che sono poi sfociate in vere e proprie guerre, ad esempio nei Balcani. Cosa sarebbe strategicamente utile fare adesso in Libia? Intervento militare o diplomazia? E’ percorribile la soluzione delle due Libie?

"D’istinto farei una verifica per la praticabilità di una forza di interposizione multinazionale – europea, Nato, Onu e anche di volenterosi – per separare i contendenti che hanno spinto la rissa quasi fino al punto di non ritorno. Stiamo parlando di un teatro, quello libico, anomalo per cui non esiste una ricetta preconfezionata ma per chi ha esperienza di quei teatri – e l’Italia ne ha molta – non dovrebbe essere difficile mettere a punto una macchina militare adeguata alle necessità. Giova ricordare - direi far capire – che il nostro paese è unico in Europa con le capacità di progettare operazioni aeree complesse, di lunga durata ed intensità senza ricorrere, come è sempre avvenuto finora incluso il 2011, all’aiuto degli Stati Uniti. Voglio dire che siamo perfettamente in grado di progettare e gestire operazioni belliche in assoluta autonomia".

Fonti della Difesa parlano dell’ipotesi di un rafforzamento della missione navale Sophia (Eunavformed) per impedire l’arrivo di armi alle tribù. Un pannicello caldo?

"Non sono mai stato troppo confidente sulla missione Sophia specie se monca della Fase 3, quella che prevede il blocco navale e per la cui attivazione è necessaria una risoluzione Onu difficilmente ipotizzabile".

Sta dicendo che al posto delle milizie turche, chiamate in aiuto da Serraj, dovevano esserci quelle europee?

"Dovevamo impedire che si creasse questa situazione e dare a Serraj l’aiuto e il supporto richiesto da tempo. L’ingresso di milizie e contractor turchi è il segnale della degenerazione e dell’incapacità della comunità internazionale di evitare che due stati- sponsor – Turchia e Russia – si approprino, spartendosi i dividendi, di una situazione che ha bisogno di ben altro".

Usa-Iran, chi è più in difficoltà in questo momento? Trump e la sua politica muscolare? O Rohuani che forse non vuole isolare nuovamente l’Iran ma al tempo stesso non può non reagire? Cosa ci dicono le parole e i gesti di questi sei giorni di tensione?

"L’Iran è in difficoltà, militare e non solo. C’è da augurarsi che l’attacco missilistico della notte scorsa sia stata un’iniziativa da dare in pasto all’odio di milioni di iraniani contro Trump. E che la situazione vada via via ristabilizzandosi. Di certo possiamo dire che la decisione di Trump ha provocato danni se non irreparabili almeno di lunga durata. Provocando uno spostamento significativo verso il conservatorismo e il radicalismo religioso vanificando così gli sforzi del governo di Rohuani di far uscire il paese dal pantano della politica conservatrice".

Suleimani era un obiettivo così pericoloso da essere eliminato?

"Non si può eliminare a freddo il leader di un paese senza aver condiviso prima a livello internazionale il giudizio sulla sua capacità criminale e sulla potenzialità terroristica. Se così fosse, sarebbero tanti i bersagli nel mirino. Ricordo che Suleimani era un esponente di vertice di un paese con cui gli Usa si sono seduti al tavoli negoziali, tra cui quello sul nucleare".

Come giudica la controffensiva iraniana di stanotte? La prima di una serie? Oppure siamo alla guerra di parole tra Washington e Teheran?

"L’attacco della notte scorsa è stato comprensibile. E se questa fosse l’unica reazione, sarebbe da sottoscrivere".

Più in generale, quali assetti si stanno configurando in Medioriente? L’asse turco-russo-Siria-Iran che ruolo può giocare? E l’Europa: è così insignificante come sembra o le diplomazie stanno facendo il loro lavoro sotto traccia?

"Sullo sfondo di tutto questo c’è l’antico e mai risolto conflitto tra sciiti e sunniti. L’Iran ha il progetto di estendere il comando in quei paesi in cui lo sciismo è presente, il Libano, la Siria, l’Afghanistan e l’Iraq. La mente e il braccio per realizzare questo obiettivo era il generale Suleimani. Chiaro quindi che questo progetto – che è quello della Mezza Luna Rossa - ha subito una forte battuta d’arresto. E per noi è una buona notizia. L’Italia e l’Europa devono però occuparsi di aiutare i paesi indeboliti, come l’Iraq, da guerre e conflitti a costruire le proprie difese e ad avere le capacità necessarie per garantire e tutelare il proprio territorio. L’Isis aveva occupato proprio questi spazi vuoti ma pieni di debolezza".