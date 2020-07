Libia, al Arabiya annuncia imminente incontro tra antagonisti libici

Roma, 14 lug. (askanews) - "Un imminente incontro tra gli antagonisti libici" sarebbe in preparazione per i "prossimi due giorni" per trovare una soluzione del conflitto nel Paese Nordafricano. È quanto annuncia stamane la tv satellitare al Arabiya citando il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh."La dichiarazione del Cairo per trovare una soluzione politica alla crisi libica, ha avuto un esteso consenso da parte dei Paesi confinanti e della comunità internazionale", ha detto Aguila Saleh all'emittente saudita rivelando che "vi è un invito a mettere insieme tutte le parti libiche durante i prossimi due giorni al fine di trovare una soluzione della crisi in Libia".Il capo del parlamento di Tobruk, antagonista al governo di Accordo Nazionale (GNA) guidato da Fayez al Serraj, ha spiegato che "questo invito lo vuole nel suo insieme la comunità internazionale che sottolinea anche il cessate-il-fuoco tra gli antagonisti"."Ho effettuato visite in Russia, Egitto e Ginevra per trovare una soluzione della crisi e ho avuto una riunione con l'inviato Onu per la Libia, Stephanie Williams, al quale abbiamo chiesto di proseguire nel suo lavoro", ha dettagliato Aguila che sembra aver assunto il ruolo dell'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, dopo le sconfitte subite sul terreno di quest'ultimo.Aguila Saleh è atteso oggi a Roma dove avrà incontri con la presidente del Senato Elisabetta Casellati, della Camera Roberto Fico, con il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.