Libano, proteste, i sostenitori del presidente Aoun si mobilitano

Milano, 3 nov. (askanews) - Il Libano sta attraversando davvero un momento critico e oggi il presidente libanese Michel Aoun ha giocato d'anticipo, e ha invitato a sostenere il suo programma di riforme, migliaia di sostenitori, riuniti ore prima rispetto alle manifestazioni organizzate dal fronte contrario.Le proteste hanno quasi paralizzato il Libano per quasi due settimane. I manifestanti sono attesi anche oggi in Piazza dei Martiri nel cuore di Beirut, epicentro di una rivolta senza precedenti, causata dalla stanchezza per un'economia ai margini dell'abisso e per la decadenza dei servizi pubblici. Sotto lo slogan "Domenica dell'Unità", sono attese manifestazioni in tutto il Libano.A sostegno del capo dello stato, invece, diverse migliaia di persone si sono radunate domenica a Baabda, a sud-est della capitale, sulla strada per il palazzo presidenziale, brandendo bandiere libanesi e bandiere arancioni con i colori del partito di Michel Aoun, la corrente patriottica libera (CPL). "Abbiamo messo in atto una tabella di marcia" per combattere la corruzione, ripristinare l'economia e stabilire uno stato civile, ha ricordato il presidente.I sostenitori di Aoun hanno denunciato le manifestazioni anti-governative che, dal 17 ottobre, chiedono l'uscita della classe politica, e in particolare quella del presidente nonchè lo scioglimento del Parlamento. Il premier libanese Saad Hariri si è dimesso. Nei giorni scorsi, tuttavia, il paese ha riacquistato una certa parvenza di normalità con la riapertura di banche e scuole, chiuse per due settimane. I blocchi stradali, istituiti dai manifestanti per ostacolare le autorità, sono stati progressivamente revocati.