Leader dei Democratici Svedesi non invitato a cerimonia Nobel

(ANSA) - STOCCOLMA, 25 OTT - Il leader dei Democaritci Svedesi, Jimmy Åkesson, non è stato invitato a partecipare alla cerimonia dei Nobel. Il leader del partito di destra nazionalista, il secondo in numero di voti alle recenti elezioni, è l'unico leader tra i partiti in parlamento a non poter partecipare ai festeggiamenti in pompa magna a dicembre. La fondazione Nobel, che organizza la cerimonia, non ha mai invitato il leader dei Democratici svedesi da quando sono entrati in parlamento nel 2010. Quest'anno, nonostante l'enorme successo elettorale, nulla cambia. In un comunicato stampa, riportato da Sveriges Radio, la radio di servizio pubblico svedese, gli organizzatori comunicano che non hanno motivo di cambiare idea rispetto a gli altri anni: "Il Premio Nobel si basa sul rispetto della scienza, della cultura, dell'umanesimo e dell'internazionalismo", riporta la nota stampa pubblicata oggi. (ANSA).