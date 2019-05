Le vacanze romane di Babbo Natale: il 25 maggio a Roma su Ferrari

Roma, 22 mag. (askanews) - Un viaggio di quasi 4.000 chilometri da Rovaniemi, Circolo Polare Artico, fino a Roma. Una vacanza nella Capitale per il nonno più amato e impegnato del mondo che il 25 maggio, ad appena sette mesi da Natale, si prenderà un giorno libero dalla preparazione dei doni da consegnare per visitare Roma e salutare i suoi abitanti, grandi e piccini. Una vera e propria vacanza romana per Babbo Natale che, grazie all'aiuto delle Ferrari, che saranno la sua slitta personale per la trasferta, girerà per le strade del centro e dedicherà un momento ai suoi fan più accaniti i bambini."Sarò a Roma in visita a maggio, spero di vedervi e vi voglio invitare qui a luglio. Siete tutti i benvenuti", aveva annunciato Babbo Natale in un messaggio video arrivato direttamente dalla sua casa a Rovaniemi, Finlandia, in cui parla anche della "missione" del club Ferrari "Passione Rossa" a luglio, quando verrà realizzato un nuovo Record del Mondo, con 30 auto del Cavallino Rampante al Circolo Polare Artico.Il 25 maggio, la visita inizierà dalla residenza dell'ambasciatore di Finlandia Janne Taalas. Prima di partire Babbo Natale racconterà ai presenti qualcosa del suo viaggio a Roma. Poi Babbo Natale, su una Ferrari scoperta e scortato da 40 Ferrari e dal corpo della Polizia Penitenziaria Italiana (Dap) si recherà nella sede del Dapdove incontrerà i figli degli agenti e un gruppo di ragazzi affetti dalla sindrome di Down dell'Associazione italiana persone Down (Aipd).Ai presenti Babbo Natale donerà i suoi regali. Una tappa che non poteva mancare per il turista d'eccezione che porta i bambini sempre nel cuore.Subito dopo l'evento Babbo Natale e le "sue" Ferrari si sposteranno in centro dove, faranno un giro salutando i turisti e i romani presenti. Tre saranno le tappe: piazzale Garibaldi, il Colosseo e il Circo Massimo. Un'occasione unica per grandi e piccoli di vedere da vicino Babbo Natale.