Lavrov: Mosca interessata a preservare trattato su missili

Mosca, 2 nov. (askanews) - Mosca è interessata a preservare il trattato sui missili a medio raggio e a corto raggio, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Siamo interessati a preservarlo e ci dispiace che gli Stati Uniti abbiano deciso di lasciare l'accordo", ha detto Lavrov in una conferenza stampa al termine dell'incontro con il segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), Thomas Greminger. Il ministro degli Esteri russo ha commentato che Mosca era disposta a discutere con Washington la salvaguardia del trattato.La Russia e gli Stati Uniti si sono ripetutamente accusati a vicenda di sistemi in via di sviluppo che violano questo patto.Il 20 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il suo paese avrebbe abbandonato il trattato , accusando la Russia di violazioni dell'accordo. Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto che Washngton aumenterà le proprie capacità nucleari fino a quando altri paesi come la Russia e la Cina "non torneranno in sé".Mosca ha affermato che queste dichiarazioni causano preoccupazione, poiché la misura renderà il mondo più pericoloso. Il Trattato, firmato da Washington e Mosca nel 1987, non ha data di scadenza e proibisce alle parti di avere missili balistici a terra o missili crociera con un'autonomia da 500 a 5.500 chilometri.