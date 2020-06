“Laudato si'” cinque anni dopo: il Vaticano rilancia la bandiera ecologica di Francesco

Laudato si’ l’enciclica di Papa Francesco sull’ecologia integrale, pubblicata nel 2015 sta trasformando il Vaticano in un piccolo Stato di avanguardia nel fare la sua parte per fermare il degrado climatico. Da teoria, a cinque anni dal suo lancio come manifesto, si registrano le prime buone pratiche per salvare l’uomo e il pianeta. Dalla loro armonia dipende il loro futuro.

Nessuna meraviglia dunque, con un papa che spinge per l’ecologica unita alla pratica della giustizia verso i poveri per un mondo nuovo, che il primo lustro dell’enciclica francescana sia stata ricordata in Vaticano con insolita solennità. E soprattutto con una verifica di quanto dell’enciclica sia stato finora realizzato. E’ così che il 18 giugno è stato presentato alla stampa un documento dal titolo In cammino per la cura della casa comune – A cinque anni dalla Laudato si’, elaborato dal Tavolo costituito dai vari dicasteri della Santa Sede sull’ecologia integrale. Insomma una celebrazione operativa non ripiegata sulle buone intenzioni ma su quanto di concreto sia accaduto in Vaticano come conseguenza dell’enciclica. A questa concretezza ha mirato l’arcivescovo Gallagher “ministro degli esteri” della Santa Sede quando introducendo la presentazione del volume documentario ha posto un interrogativo ineludibile: e noi che cosa dobbiamo fare? Ciascuno di noi a livello di singole persone e a livello di singole istituzioni. Per la riuscita dell’obiettivo di una vita regolata e garantita dall’ecologia integrale, ognuno deve fare la propria parte nella misura della propria responsabilità sociale: sia il semplice cittadino che il dirigente importante. Non a caso sono risuonate espressione ancora poco praticate come “cittadinanza ecologica”, spiritualità ecologica, educazione ecologica, senso ecologico. Per ora si è soltanto all’inizio del cammino per invertire la direzione di marcia che sta conducendo il pianeta e l’uomo verso una fine anticipata. Intanto la Santa Sede applica puntualmente le direttive comunitarie in tema di ambiente. A questo proposito l’arcivescovo Gallagher ha assicurato la “prossima adesione della Santa Sede all’Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, strumento finalizzato a contrastare sia il problema del cosiddetto “buco dell’ozono”, sia il fenomeno dei cambiamenti climatici”. Strumento che va nella direzione auspicata papa convinto che “la libertà umana è capace di limitare la tecnica, di orientarla, e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale”. Gallagher ha pure osservato che la pandemia da Covid-19 “sollecita ulteriormente a rendere la crisi socioeconomica, ecologica ed etica che stiamo vivendo come momento propizio di stimolo alla conversione e a decisioni concrete e improcrastinabili”.

La proposta

Per fare ciò, abbiamo bisogno di una proposta operativa, che nel caso in oggetto è rappresentata dall’ecologia integrale”. Essa richiede una “visione integrale della vita per elaborare al meglio politiche, indicatori, processi di ricerca e di investimento, criteri di valutazione, evitando concezioni fuorvianti di sviluppo e di crescita”; una visione lungimirante “che deve concretarsi nei luoghi e negli spazi in cui si coltivano e si trasmettono l’educazione e la cultura, si crea consapevolezza, si forma alla responsabilità politica, scientifica ed economica, e, in generale, si procede ad azioni responsabili”.

Se l’educazione e la cultura sono state oggetto di un rapporto del vescovo Vincenzo Zani, segretario del Dicastero dell’Educazione cattolica, interessante perché singolare è apparso l’intervento di Fernando Vérgez Alzaga, vescovo segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. “La terra è ferita, serve una conversione ecologica” ha detto prendendo le mosse da spunti fondativi dell’enciclica dove papa Francesco “collega la salvaguardia dell’ambiente alla giustizia verso i poveri e alla necessità di una inversione di marcia per un’economia che cerca solamente il profitto. Non vi è possibilità di uscita dall’attuale situazione in cui versa il creato se l'umanità non prende coscienza della necessità di cambiare stili di vita. Ma anche del modo di produrre e di consumare. È cronaca quotidiana il bisogno di un cambiamento radicale nei comportamenti umani, affinché la casa comune sia sempre più rispettata e tutelata. Anche l’emergenza sanitaria per il Covid-19 richiede una “conversione ecologica”, un maggior ricorso alla solidarietà e alla fraternità che eviti di riversare sul creato le scelte egoistiche non solo dei singoli, ma di intere entità statali.

"Laudato sì" (Ansa)

Sfida ambientale ed educativa

È fuori dubbio che la sfida ambientale è indissolubile da quella educativa. “È quanto abbiamo cercato di fare – sostiene Vérgez - al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Sensibilizzando i nostri dipendenti e quanti ruotano intorno al Governatorato, direttamente o indirettamente, nei confronti di un’ecologia integrale che si concreta nelle piccole azioni di ogni giorno. A cominciare dal riciclo dei rifiuti, dal rispetto del verde, dal risparmio nel consumo delle acque e dell’energia, nella scelta delle fonti rinnovabili, nell’evitare i gas serra, nel favorire un sempre minore inquinamento atmosferico privilegiando le modalità di trasporto elettrico e nello scegliere antiparassitari e concimi ecologici che rispettino la terra e i suoi frutti”.

Nei Giardini Vaticani, con il progetto “Giardini Bio”, ad esempio, si è riusciti in soli tre anni ad eliminare completamente l’uso di pesticidi di origine chimica, lasciando spazio alla biodiversità ed all’impiego di prodotti di origine naturale per il controllo delle popolazioni infestanti e concimi di origine organica.

Una delle priorità che si prefigge lo Stato è anche la tutela delle risorse idriche “per ridurre drasticamente lo spreco, adottando circuiti chiusi per il riciclo delle acque destinate alle fontane dei Giardini vaticani e alla rete antincendio all’interno delle Mura Leonine”.

I rifiuti

Un altro passo importante per la sostenibilità è quello della trasformazione dei rifiuti prevede l’installazione di una compostiera elettromeccanica per la trasformazione dei rifiuti organici prodotti nello Stato in un “Compost” di qualità. Così facendo, le 600 tonnellate di materiale organico prodotto tornano in natura sotto forma di terriccio.

“Educare mediante il dialogo e le prassi quotidiane della sobrietà” ha ricordato Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale. Siamo chiamati “a rivisitare i luoghi della nostra attività umana: il rapporto con gli elementi (l’acqua, la terra e gli oceani), la biodiversità, il lavoro, l’economia, la finanza, la vita delle comunità locali e il pianeta, il locale e il globale. Si tratta di osare uno sviluppo integrale che si ispiri all’ecologia integrale: questa nuova armonia con la terra, con gli altri e con se stessi.