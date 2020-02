C’è vita fuori dalla Ue? La grande scommessa dell’Inghilterra. Ora iniziano i veri problemi

La notte del 31 gennaio una folla oceanica accendeva fumogeni mentre un palco montato a lato di Westminster Abbey, la chiesa dove si incoronano re e regine della Gran Bretagna, sparava la classica musica da festa: We Will Rock You dei Queen e Wake me Up (before you gogo) degli Wham. Playlist rigorosamente britannica e fiumi di birra che scorrevano. Uno che fosse vissuto su Marte fino a ieri, e fosse stato catapultato nel pieno centro di Londra ieri sera, avrebbe pensato che gli inglesi fossero impazziti o soffrissero tutti di una dislocazione temporale: stavano festeggiando il capodanno con un mese di ritardo.

A Parliament Square, la piazza davanti a Westminster, c’era più baldoria che nella notte di San Silvestro. In un certo senso si stava festeggiando un nuovo inizio: il Regno Unito fuori dalla Ue. Dopo 47 anni, l’Inghilterra lascia Bruxelles. E’ un momento storico che spacca ancor più la società europea e occidentale: sovranismo, nazioni contro il modello sovranazionale e globalista. Ma si può essere ancora nazionalisti nell’anno domini 2020 quando ormai nessun paese è ormai auto-sufficiente e tutti comprano beni e servizi da qualche altra parte del mondo.

A un certo punto sul palco sale anche Nigel Farage, l’uomo che della Brexit. Era il 1999, quando il Beppe Grillo d’Oltremanica, ma in realtà è Grillo che è il Farage italiano perchè nel 1999 Grillo faceva solo il comico e oggi peraltro ha anche abbandonato l’idea di lasciare l’Euro, già lanciava strali contro l’Unione Europea, che ancora si chiamava CEE, e invitava il Regno Unito a uscire prima possibile. Ci sono voluti 20 anni, e i capelli bianchi, ma Farage ha coronato il suo sogno. E’ stato aiutato anche da quell’establishment che si propone di abbattere: dopo il referendum del 2016, il Parlamento inglese si è avvitato in una melina, ha fatto in tutti i modi per ritardare la Brexit e sabotarla. Che ha esasperato la gente. Gli elettori si sono sentiti traditi; i politici non rispettano la volontà popolare e così alle elezioni di dicembre, di fatto un secondo referendum, hanno votato ancora di più per la Brexit. E Brexit è stata.

Ora che l’inglesi hanno ottenuto quello che volevano, non è mica finita. Anzi, ora iniziano i veri problemi. I 3 anni e mezzo tra il referendum e l’uscita hanno fiaccato il paese e lasciato cicatrici: primo, ha mostrato che il famoso pragmatismo inglese è sempre meno pragmatico e la politica è italianizzata e non è un complimento. Ma soprattutto ora l’Inghilterra deve cavarsela da sola, deve essere in grado di prosperare ancor più di quanto non abbia fatto. Ma i sovranisti quello lamentano: la ricchezza non viene più redistribuita. Il cittadino comune di Birmingham o di Liverpool si è impoverito, mentre vede la finanza globale far girare vorticosamente il denaro senza benefici per lui.

Allo stesso tempo dalle frontiere aperte dilagano gli immigrati, che faranno sì i lavori che gli inglesi non vogliono fare ma portano anche tanti problemi e sono sempre meno tollerati. I critici della Brexit sostengono che il popolo si sia suicidato, scegliendo di uscire dall’Europa. A prima vista, hanno ragione: in un mondo globale dove non è più possibile, a meno che tutti rinuncino ai loro di stile di vita, ai viaggi, ai cibi esotici, agli abiti stranieri, ecc. In realtà Londra, fuori dalla Ue, vuole essere ancora più globale, fare accordi commerciali con tutti, ma scegliendo da sola senza il giogo di Bruxelles. Gli inglesi di provincia, la classe media rimprovera alla Ue di essere una gabbia, un covo di burocrati che decide pure il diametro delle zucchine.

Da oggi, primo giorno in cui formalmente è indipendente, il Regno Unito diventa una sorta di laboratorio: se riuscirà a dimostrare che c’è vita fuori dalla Ue, che Bruxelles, per dirla con Martin Wolf, è solo un “matrimonio infelice senza possibilità di divorzio” allora anche altri seguiranno. E sarò la fine dell’Unione Europea. Ma il Regno Unito è anche un caso a parte: ha nella sua manica alcuni jolly di cui gli altri paese Ue non dispongono: la lingua e il diritto inglese, che sono la base dell’economia moderna; un posto chiamato Londra. La capitale, che con i suo milioni di expat da tutto il mondo è in realtà la roccaforte del Remain, è anche un motore economico incredibile; lo è da secoli, da prima che esistesse la Ue; difficile che ora all’improvviso smetta di esserlo. Nessun’altra città in Europa può vantare una forza di attrazione simile. La Brexit è una scommessa al buio, ma se c’è un solo paese che può vivere fuori dalla Ue, questo è la Gran Bretagna.