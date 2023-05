La Cina ha inviato nello spazio il primo astronauta civile

Roma, 30 mag. (askanews) - Martedì la Cina ha inviato tre nuovi astronauti alla sua stazione spaziale di Tiangong, incluso per la prima volta un civile, con l'obiettivo di rafforzare la sua conoscenza del volo con equipaggio contro americani e russi.Un'esperienza preziosa per il colosso asiatico, che lunedì ha ribadito di voler inviare un cinese sulla Luna entro il 2030, obiettivo principale di un programma spaziale che procede a ritmo sostenuto da diversi decenni. Il trio della missione Shenzhou-16 è decollato a bordo di un razzo Long March 2F alle 9:31 ora locale (0131 GMT) dal centro di lancio di Jiuquan nel deserto nord-occidentale del Gobi, secondo i giornalisti dell'AFP sul posto.Il lancio è stato un "successo totale" e gli "astronauti sono in buona forma", ha detto Zou Lipeng, direttore del centro di lancio. Il comandante della missione, il veterano Jing Haipeng (56), al suo quarto volo spaziale, è accompagnato dall'ingegnere Zhu Yangzhu (36) e da Gui Haichao (36), professore e primo civile cinese nello spazio.

Specialista in scienza e ingegneria spaziale, quest'ultimo sarà responsabile degli esperimenti nella stazione. Non viene dalle forze armate come è sempre stato fino ad ora.La loro permanenza a Tiangong ("Palazzo Celeste") durerà sei mesi. Lì ritroveranno i loro tre colleghi della missione precedente, Shenzhou-15, che sono già lì da sei mesi e che torneranno sulla Terra tra pochi giorni. "Ciò che è significativo" in questa missione è proprio "che non c'è nulla di significativo" perché il programma con equipaggio cinese sta ora entrando in un periodo più lungo, sottolinea Jonathan McDowell, astronomo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, USA.La Cina ora intende "accumulare esperienza nel volo spaziale con equipaggio", un obiettivo "importante" e che "non comporta sempre nuovi passi spettacolari", ha detto ad AFP. Spetta principalmente agli astronauti garantire la rotazione dell'equipaggio, un'occupazione permanente di Tiangong, lavori di manutenzione e ricerca, nonché una lenta espansione delle capacità della stazione, spiega Jonathan McDowell.La Cina deve recuperare terreno in quest'area, poiché ha inviato il suo primo essere umano nello spazio solo nel 2003, molto tempo dopo i sovietici e gli americani nel 1961. Tiangong, la cui costruzione è ora completa, ha avuto il suo ultimo T- per alcuni mesi, simile per dimensioni all'ex stazione russo-sovietica Mir, è però molto più piccola della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).Conosciuta anche come CSS (per "Chinese Space Station" in inglese), deve rimanere nell'orbita terrestre per almeno 10 anni. Tiangong ha ricevuto acqua potabile, vestiti, cibo e carburante a maggio prima di Shenzhou-16. La Cina è stata in parte spinta a costruire una propria stazione a causa del rifiuto degli Stati Uniti di consentirle di partecipare alla ISS. Una legge americana vieta quasi ogni collaborazione tra le autorità spaziali americane e cinesi.Il colosso asiatico ha però ribadito lunedì la volontà di portare avanti una cooperazione internazionale intorno al Tiangong, in particolare per la realizzazione di esperimenti. "Sono estremamente entusiasta e desideroso di vedere gli astronauti stranieri partecipare alle missioni nella stazione spaziale cinese", si legge anche nella dichiarazione.