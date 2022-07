La caduta di Boris Johnson, dalla Brexit agli scandali

Nato a New York 58 anni fa, Alexander Boris de Pfeffel Johnson ha frequentato le scuole migliori del Regno: Eton e Oxford. Ha intrapreso la carriera giornalistica, intessuta pero' di esagerazioni, se non di fake news vere e proprie. Propensione che rappresenta il suo tallone d'Achille, anche in politica. Nel 2004 perde l'incarico di viceministro ombra della Cultura per aver mentito su una relazione extraconiugale. Nel 2008 BoJo diventa sindaco di Londra e resta in carica per due mandati fino al 2016. Intanto si fa paladino della campagna in favore della Brexit. Nel 2019 il trionfo storico nelle elezioni che gli consente di gestire le difficili trattative con l'Ue. La sua credibilita' riceve un grave colpo dallo scandalo Partygate, i ritrovi organizzati in violazione del lockdown. A dare la spallata finale le coperture accordate al viceministro Chris Pincher, accusato di molestie verso due uomini.