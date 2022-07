Johnson si dimette ma resta fino a ottobre: nessuno indispensabile, sosterrò nuovo premier

Roma, 7 lug. (askanews) - Il premier britannico Boris Johnson ha deciso di lasciare l'incarico, dopo le moltecipi pressioni anche all'interno del suo partito e le decine di dimissioni dei ministri e sottosegretari del suo governo, ma ha annunciato che resterà fino a ottobre, quando verrà scelto il nuovo leader che "sosterrà chiunque sarà, uomo o donna"."La volontà del partito Conservatore è che ci dovrebbe essere nuovo leader e quindi un nuovo premier, per questo accolgo le richieste dei parlamentari e inizia un processo per scegliere questo nuovo leader, il calendario sarà annunciato la prossima settimana e oggi abbiamo nominato i nuovi ministri nei posti vacanti", a "Westminister c'è un vento di cambiamento", ma "in politica nessuno è indispensabile" e "sosterrò" il mio successore, ha detto Johnson annunciando le sue dimissioni."Abbiamo un ottimo sistema che produrrà un leader che porterà avanti questo paese anche nei in momenti difficili", ha aggiunto lasciando intendere che fino ad allora difenderà gli interessi degli elettori Tory e dei cittadini britannici. Ma tra gli alti esponenti Tory si sta rafforzando l'opposizione all'idea che Johnson mantenga l'incarico di primo ministro fino all'elezione del nuovo leader a ottobre, anche alla luce delle tematiche calde che il governo dovrà affrontare. E il leader laburista britannico Keir Starmer ha annunciato che presenterà una mozione di sfiducia contro Johnson se non si dimetterà rapidamente e completamente."Ho cercato di convincere i miei colleghi che sarebbe stato bizzarro cambiare con un mandato così ampio e con così tante cose da fare e obiettivi importanti raggiunti" e "considerano gli scenari economici complessi", "sono dispiaciuto di non essere riuscito a convincere il Parlamento e il partito" e "sono triste di rinunciare al miglior lavoro del mondo" ma "vi assicuro che il vostro interesse verrà servito in ogni momento", ha detto ancora Johnson."Ho lottato duramente per portare avanti il mandato, perché è il mio dovere, il mio lavoro, il mio obbligo verso di voi continuare a fare quello che abbiamo promesso di fare nel 2019. Sono orgoglioso dei risultati di questo governo, dalla Brexit al fatto di aver fatto riemergere il nostro paese nella posizione giusta nel Continente", ha aggiunto."Abbiamo superato la pandemia, vaccinato più velocemente di altri in Ue e guidato l'Occidente nel confronto contro Putin e voglio dire ai cittadini ucraini che continueremo a sostenere la vostra battaglia per la libertà finchè ci sarà bisogno".I bookmaker di Sky Bet vedono favoriti nella corsa a rimpiazzare Boris Johnson come primo ministro britannico l'ex cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak e la viceministra alle politiche commerciali Penny Mordaunt.