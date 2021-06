Johnson dopo incontro con Biden: allenza Usa-Gb 'indistruttibile'

Roma, 11 giu. (askanews) - L'alleanza tra Stati Uniti e Regno uniti è "una relazione indistruttibile", ha detto alla Bbc il premier britannico Boris Johnson dopo il primo incontro con il presidente americano Joe Biden con cui ha avuto un dialogo "formidabile".Johnson e Biden hanno dialogato prima del G7 in Cornovaglia. Il premier britannico ha sottolineato che Biden lo ha informato di essere "profondamente preoccupato" delle tensioni in Nordirlanda a causa della Brexit.Johnson ha poi detto che Regno unito e Stati uniti condividono la lotta per i diritti umani, per l'ordine basato sul diritto internazionale e l'Alleanza atlantica. Il legame è "profondo" e "significativo". Si tratta di una "relazione che dura da moltissimo tempo ed è una parte importante della pace e della prosperità sia in Europa che nel mondo".