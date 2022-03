Italia-Iraq: ambasciatore Greganti incontra Maliki e Hakim

(ANSAMed) - BEIRUT, 29 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in Iraq, Maurizio Greganti, ha avuto oggi incontri con due dei principali esponenti politici iracheni, Nuri al Maliki e Ammar al Hakim. Come riferisce l'ufficio stampa della stessa sede diplomatica italiana a Baghdad, Greganti ha incontrato l'ex premier al Maliki, a capo della coalizione Stato di Diritto, e al Hakim, leader del movimento politica Hikma. Al centro dei due rispettivi colloqui ci sono stati i temi relativi ai rapporti bilaterali tra Italia e Iraq e l'attuale situazione politica irachena. L'Iraq sta attraversando una delicata fase politica e istituzionale: dopo le elezioni legislative degli scorsi mesi, le fazioni politiche stanno negoziando tra loro per trovare un accordo sia sull'elezione del presidente della Repubblica sia per la formazione del nuovo governo. In questa fase, l'ambasciatore italiano Greganti ha in agenda incontri con tutti i leader delle principali sigle politiche irachene. (ANSAMed).