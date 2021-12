Lotta al Covid: in Israele al via la quarta dose di vaccino. In Francia booster dopo 3 mesi

La variante Omicron del covid continua la sua corsa con contagi sempre più alti. E i Paesi nel mondo, per scongiurare il rischio di nuovi casi, adottano nuove misure e regole per tentare di arginarne la diffusione. Non solo in Europa ma anche Usa e Israele fanno i conti con la nuova e contagiosa mutazione. In Israele è partita la sperimentazione per la quarta dose: ad avere la palma di primo immunizzato con il secondo booster è stato un professore dell'ospedale Sheba di Tel Aviv, Jacob Lavi. Mentre la prima donna è stata un'infermiera dello stesso nosocomio, Orna Rahminov. Entrambi fanno parte dello studio - il primo al mondo - avviato dal nosocomio su 150 persone del suo staff sanitario per verificare da subito l'efficacia della quarta dose.

Israele, al via la quarta dose

Il secondo booster è la scelta del governo Tel Aviv per salvaguardare le fasce a rischio della propria popolazione, anche se la campagna su larga scala, che sarebbe dovuta partire nei giorni scorsi, è in stand by per ulteriori verifiche.Il problema principale è dunque la durata degli anticorpi generati dalla terza dose e la loro efficacia di copertura. Non a caso oggi - in concomitanza con l'avvio dello studio - Israele ha deciso di anticipare da 5 a 3 mesi la terza iniezione rispetto alla seconda. Specie dopo l'arrivo della variante Omicron, che allo stato attuale rappresenta il 25% dei contagi in Israele e si riproduce con grande velocità. "A quanto so - ha detto il professor Lavi - sono la prima persona in salute al mondo a ricevere il quarto vaccino". E subito dopo la somministrazione del secondo booster ha aggiunto di "sentirsi bene". "Onorata di essere stata scelta", ha commentato dal canto suo l'infermiera Rahminov sul sito Facebook dell'ospedale aggiungendo di "avere piena fiducia nei vaccini" e nell'operato di Regev-Yochay.

Francia booster dopo 3 mesi

Il governo francese ha deciso d'introdurre il pass vaccinale, l'equivalente del Super Green pass italiano, a partire dal 15 gennaio, previo voto del parlamento. Inoltre da martedì sarà possibile effettuare la terza dose, o booster, a soli tre mesi dalla seconda. Lo ha reso noto il premier Jean Castex, ribadendo, in vista di Capodanno, le "raccomandazioni" di evitare gli assembramenti, di limitare le grandi feste e sottoporsi a tamponi preventivi. Castex ha annunciato anche pene più severe per chi spaccia Green pass falsi. Dal 3 gennaio inoltre non sarà più possibile consumare nei locali in piedi ma solo al tavolo, i grandi eventi saranno limitati a 2mila persone al chiuso, 5mila all'aperto, e si tornerà allo smart working obbligatorio per almeno tre giorni a settimana.

Stati Uniti, ridotta quarantena ai vaccinati

Il Centers for Disease Control and Prevention riduce da 10 a 5 giorni l'isolamento per coloro che sono positivi al Covid e asintomatici. "Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi", afferma il Cdc, raccomandando di far seguire ai cinque giorni di isolamento altri cinque in cui si indossa la mascherina quando si è vicino ad altre persone.

Gran Bretagna, no a nuove restrizioni

Il governo britannico non intende imporre in Inghilterra nuove restrizioni anti-Covid da qui alla fine dell'anno. Lo ha affermato il ministro della Sanità, Sajid Javid. Ha spiegato che i dati relativi al coronavirus vengono analizzati su "base giornaliera" ma l'andamento della pandemia, nonostante l'avanzata della variante Omicron nel Regno Unito, non è cambiato nel periodo natalizio. Javid ha comunque esortato le persone a "essere prudenti" in vista delle celebrazioni di Capodanno. Ha suggerito che sarebbe meglio sottoporsi in via precauzionale a un test rapido e festeggiare all'aperto dove possibile o mantenere una certa ventilazione se i party avvengono al chiuso.

Caos voli

Continuano i pesanti disagi al traffico aereo in tutto il mondo, dopo gli oltre 8mila voli cancellati nel fine settimana di Natale a seguito della quarantena Covid del personale di bordo e di terra di numerose compagnie. Al momento i collegamenti saltati nella giornata di oggi sono più di 2mila, secondo il sito specializzato Flightaware. Particolarmente colpiti restano gli Stati Uniti, dove rimarrà a terra quasi un quarto di tutti i voli annullati, e la Cina, con China Eastern e Air China come compagnie più coinvolte. I disagi sono destinati a proseguire anche nella settimana di Capodanno, con almeno 760 cancellazioni già previste domani.