Israele, Netanyahu incriminato per corruzione

Roma, 21 nov. (askanews) - Benjamin Netanyahu è stato incriminato per corruzione, il primo caso di questo genere per un premier in carica in Israele. Il procuratore generale Avichai Mendelblit ha annunciato formalmente la decisione di incriminare il primo ministro per corruzione, frode e violazioni in tre distinti casi, battezzati Casi 4000, 2000 e 1000.Presentando le accuse in una conferenza stampa, Mendelblit, ha affermato di aver deciso di incriminare il primo ministro "con il cuore pesante, ma con tutto il cuore", sottolineando che non si trattava di una questione di politica di sinistra o di destra e di far rispettare la legge non è una questione di scelta, come ha riportato il quotidiano Haaretz.Il caso 4000 è considerato il più grave e ruota attorno a un presunto accordo di corruzione tra Netanyahu e l'uomo d'affari Shaul Elovich, che controllava la società di telecomunicazioni Bezeq e il sito di Walla News. Secondo l'accusa, Netanyahu ed Elovich hanno stretto un accordo quid-pro-pro in cui Netanyahu, in qualità di ministro delle comunicazioni, avrebbe deciso misure direttamente legate alle attività e agli interessi di Elovich che hanno fruttato al magnate circa 500 milioni di dollari. In cambio, secondo l'accusa, Netanyahu e sua moglie Sara hanno fatto costanti richieste di modificare la copertura sul sito Web di Walla News al fine di servire gli interessi di Netanyahus e colpire i loro avversari.Nel secondo caso Netanyahu e sua moglie avrebbero ricevuto regali dal valore di centinaia di migliaia di dollari da un produttore di Hollywood, Arnon Milchan, e un miliardario australiano, James Pack, in cambio di agevolazioni fiscali.Nel terzo caso, Netanyahu si sarebbe accordato con il proprietario del quotidiano Yedioth Ahronoth per indebolire un giornale rivale in cambio di un trattamento più favorevole da parte di Yedioth Ahronoth verso il governo.I processi a Netanyahu dureranno probabilmente diversi anni, e la legge israeliana prevede che un primo ministro possa essere rimosso dal suo incarico solamente dopo una condanna definitiva.Netanyahu ha 70 anni ed è primo ministro israeliano da più di dieci anni: negli ultimi tempi ha governato il paese con l'appoggio di una coalizione di destra nazionalista e religiosa e selezionato accuratamente la classe dirigente del suo partito, il Likud, che sin dall'inizio dei suoi problemi con la giustizia lo ha difeso in maniera decisa.