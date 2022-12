Iraq, Meloni ai militari: "L'Italia e' fiera del lavoro che fate"

"Questo e' un momento nel quale si torna a casa, voi non tornerete a casa ma casa vostra non e' lontana. Casa vostra vede, vi guarda, e' fiera dei vostri sacrifici e vi vuole ringraziare per quei sacrifici, se e' vero che il Natale si passa in famiglia e che la patria e' una madre, allora una madre non puo' mancare in momenti come questi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando in Iraq i militari del Primo reggimento 'Tuscania' e del Tredicesimo reggimento 'Friuli Venezia Giulia' dell'arma dei Carabinieri. (fote: Us governo) (NPK)