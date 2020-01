Iran, Khamenei pronuncerà sermone venerdì alla grande moschea

Roma, 14 gen. (askanews) - La guida suprema della rivoluzione islamica iraniana, ayatollah Ali Khamenei "guiderà i fedeli per la preghiera del venerdì" nella grande moschea di Teheran e nell'occasione "pronuncerà il salmone". LO riferisce la tv satellitare iraniana al Alam.Si tratta di un evento storico, visto l'ultima volta che la massima autorità religiosa e politica del Paese aveva guidato la preghiera del venerdì otto anni fa, esattamente, come ricorda la stessa tv al Alamn, il 3 febbraio 2012.In quell'occasione, la guida suprema aveva parlato del "risveglio islamico" avvenuto in Tunisia e Egitto durante i giorni delle cosiddetta Primavera araba.