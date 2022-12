Iran, arrestata la nota attrice Taraneh Alidoosti. Uccisa la medica dei manifestanti: il corpo 'martoriato'

Un'immagine fatta con in mano il cartello simbolo delle proteste delle donne iraniane. Un mese fa, Taraneh Alidoosti, si era detta disposta a pagare "qualsiasi prezzo" pur di sostenere le manifestazioni in corso da tre mesi nel suo Paese contro il regime degli ayatollah e questo potrebbe costarle caro. Nonostante Alidoosti sia una delle attrici più note dell'Iran è stata arrestata in casa sua dopo una perquisizione effettuata dalle forze di sicurezza. Stando a quanto sostiene la Bbc in farsi e Radio Farda, non è noto dove sia stata portata. L'agenzia Tasnim ha riferito che è stata arrestata per aver "pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al caos".

Classe 1984, originaria della capitale, Alidoosti ha lavorato con alcuni dei maggiori registi iraniani: nel 2016, è stata co-protagonista del film premio Oscar Il cliente (2016) di Asghar Farhadi, che l'ha diretta in altri film drammatici. Recita, nel 2008, in Shirin di Abbas Kiarostami e e quest'anno la pellicola I fratelli di Leiyla, in cui è diretta da Saeed Roustaee, è stata presentata in concorso al Festival di Cannes. Tra il 2015 e il 2016, infine, è stata tra i protagonisti di una fortunata serie Tv in Iran, Shahrzad.

Award-winning Iranian actress #TaranehAlidoosti has been arrested in Tehran.



She has peacefully raised her voice to #StopExecutionsInIran and posted a photo of herself without the forced-hijab in support of the country's "Woman, Life, Freedom" movement.#ترانه_علیدوستی pic.twitter.com/cWb8EAO6OR — IranHumanRights.org (@ICHRI) December 17, 2022

A far precipitare la sua situazione è stata forse una foto postata su Instagram il 9 novembre in cui appare senza l'hijab e con tra le mani un cartello con su scritto in curdo "Donna, vita, libertà", slogan delle proteste che dopo l'uccisione da parte della polizia morale della 22enne Mahsa Amini infiammano l'Iran. Il post ha fatto il giro del mondo e totalizzato 1,7 milioni di like. Ma lei già in diverse occasioni aveva pubblicato interventi con sue prese di posizione chiare contro il regime.

"Rimango e non ho intenzione di andarmene come si vocifera in giro", aveva scritto qualche giorno prima sfidando apertamente gli ayatollah, "non ho passaporto o residenza in nessun altro Paese se non l'Iran".

Uccisa la medica dei manifestanti

L'arresto di Alidoosti arriva il giorno dopo l'uccisione di Aida Rostami, la medica dei manifestanti picchiati a Teheran durante le proteste di piazza. Il suo corpo - Rostami aveva solo 36 anni - è stato restituito alla famiglia martoriato. Un corpo dilaniato che porta i segni delle torture inflitte, in uno stato che smentisce senza alcun dubbio l'ipotesi dell'incidente stradale accreditata invece dalle autorità iraniane, come già accaduto per altri casi simili. Gli attivisti di IranWire, un sito che racconta quanto accade nello stato persiano, fanno inorridire. Si parla apertamente del corpo della dpnna offeso, con le mani fratturate, la parte destra del viso schiacciata e l'occhio sinisto con diversi punti di sutura, tutto dovuto con ogni probabilità ai colpi inferti da un oggetto duro.

La notizia della morte della donna, scomparsa a inizio settimana e poi restituita senza vita e con il corpo martoriato alla famiglia, ha scosso molto l'opinione pubblica iraniana. La donna sarebbe stata costretta a girare un video nel quale afferma che la medica sia morta per essere caduta giù da un ponte a seguito di un incidente stradale. E' chiaro che così non è andata. In un Iran scosso e diviso dalle manifestazioni di piazza, non si placa neanche l'ondata di arresti, migliaia da quando sono iniziate le rivolte, e sale ad almeno 469 morti il bilancio delle vittime secondo l'Ong con sede in Norvegia, Iran Human Rights. Undici i manifestanti condannati a morte, due quelli già giustiziati.