Iran, eseguita condanna a morte dissidente Habib Chaab. Svezia convoca ambasciatore

Stoccolma, 6 mag. (Adnkronos) - Il governo svedese ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore iraniano a Stoccolma per formalizzare la protesta contro l'esecuzione del dissidente svedese-iraniano Habib Chaab nella repubblica islamica per reato di terrorismo.

"Il Ministero degli Affari Esteri ha emesso una ferma condanna dell'esecuzione della pena di morte. La pena di morte è una pena inumana e irreversibile e la Svezia, insieme al resto dell'Ue, ne condanna l'applicazione in ogni circostanza", hanno riferito secondo quanto riportato dal quotidiano 'Aftonbladet'.

Il dissidente era stato condannato per aver guidato un gruppo separatista arabo accusato di attacchi, compreso quello contro una parata militare in cui rimasero uccise 25 persone.

L'Unione Europea condanna in termini duri l'uccisione di Habib Chaab. "Il numero crescente di cittadini dell'Ue e di quelli con doppia cittadinanza europea e iraniana detenuti in Iran, le restrizioni imposte all'accesso consolare ai cittadini dell'Ue e la negazione della protezione consolare e del diritto a un processo equo costituiscono una violazione del diritto internazionale", ha denunciato in un comunicato l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, esprimendo le sue condoglianze alla famiglia Chaab ed esprimendo la sua "piena solidarietà" alla Svezia.