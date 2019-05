Iran, appelli Trump al dialogo sono vani

(ANSA) - TEHERAN, 31 MAG - "I ripetuti appelli degli Stati Uniti al dialogo sulle attività missilistiche e nucleari dell'Iran sono vani. L'Iran ha partecipato una volta a negoziati e firmato un accordo nucleare nel 2015. Che senso ha avere nuovi colloqui?". Lo ha detto il presidente del Parlamento di Teheran, Ali Larijani, parlando alla manifestazione di oggi a Teheran per la Giornata per Gerusalemme. "Negoziare con voi è come con ladri che rubano da una casa e poi bussano alla porta dicendo 'vogliamo parlare'. Invece di palare, dovreste restituire le proprietà bloccate dell'Iran. Nel mondo di oggi i ladri vengono arrestati e puniti, ma purtroppo nelle questioni internazionali la polizia è il capo dei ladri", ha aggiunto Larijani, sottolineando però che, "come la guida iraniana (l'ayatollah Ali Khamenei) ha ordinato, l'Iran ha iniziato ha prendere misure in risposta alle mosse tiranniche degli americani, per farli tornare a ragionare".