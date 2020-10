Iowa supera quota 100mila casi di Covid, Trump prepara comizio

Washington, 13 ott. (Adnkronos) - In Iowa è stata superata quota 100.000 casi di coronavirus. Un dato che arriva a poche ore dal comizio che proprio qui, domani, ha in programma Donald Trump, dimesso una settimana fa dall'ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19. L'Iowa Department of Public Health (Idph) segnala un totale di 100.451 contagi, 218 giorni dopo aver dato notizia a marzo - sottolinea la Cnn - del primo caso di coronavirus. I dati ufficiali parlano di 1.481 decessi nell'Iowa, uno degli stati cruciali per l'esito delle elezioni presidenziali. Preoccupazione è arrivata nelle scorse ore dal sindaco di Des Moines, il democratico Frank Cownie. "Non vogliamo un evento super-diffusore", ha detto al Des Moines Register, chiedendo ai partecipanti di indossare la mascherina e rispettare "il più possibile" il distanziamento fisico. E, ha scritto il giornale, se settembre per l'Iowa è stato il mese più brutto dall'inizio della pandemia (con 23.842 nuovi casi), ottobre rischia di essere ancora peggio. Negli Stati Uniti, primo Paese al mondo per numero di contagi (oltre 7,8 milioni di casi e più di 215.000 morti secondo i dati della Johns Hopkins University), sono 26 gli stati con più di 100.000 casi di Covid. Trump è stato ieri a Sanford, in Florida, per la prima manifestazione elettorale dal ricovero, un comizio senza mascherina, come hanno sottolineato i media americani. Qui i dati riportati dalla Jhu parlano di oltre 736.000 casi di coronavirus e più di 15.000 decessi.