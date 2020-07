Interferenze russe in UK? A Londra pubblicato rapporto Parlamento

Roma, 21 lug. (askanews) - Un rapporto che mette in imbarazzo il governo di Boris Johnson a Londra: la commissione parlamentare per l'intelligence pubblica finalmente il testo sulle presunte interferenze della Russia nella politica britannica, e chiede un'inchiesta in merito.Le 55 pagine emergono dopo mesi di polemiche e lotte intestine al partito conservatore. Cosa c'è di tanto scottante?"Il governo si è concentrato sull'antiterrorismo e ha sottovalutato la minaccia russa" dice Stewart Hosie, membro della Commissione.In realtà il governo di Johnson afferma che non ci sono state interferenze nel processo democratico, sul referendum per la Brexit, o su quello per l'indipendenza della Scozia. Ma il membro della Commissione Kevan Jones afferma che è uno scandalo che nessuno abbia cercato di accertarlo.La Commissione non è riuscita a reperire prove certe dell'azione di Mosca e del governo di Vladimir Putin, ma appunto critica aspramente il governo inglese per non aver indagato e le agenzie di intelligence per non aver fornito informazioni sufficienti in merito. La Russia, si legge, pone una sfida difficile all'intelligence, ed è cruciale capire se uno Stato ostile abbia cercato di influenzare i processi elettorali britannici, che il tentativo abbia avuto successo o meno.Il Cremlino ha già reagito parlando di "russofobia".E il governo di Boris Johnson ha respinto la richiesta di un'indagine. La pubblicazione stessa del rapporto però è un brutto colpo per il premier, che oggi riceveva il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Il testo arriva infatti solo dopo una sorta di golpe alla Commissione intelligence, dove i laburisti sono riusciti a far eleggere un parlamentare favorevole alla pubblicazione, invece dell'uomo designato da Downing Street.