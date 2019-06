India: Modi allo Yoga Day International

(ANSA) - NEW DELHI, 21 GIU - Centinaia di migliaia di indiani hanno celebrato nelle prime ore di questa mattina il quinto Yoga Day Interational, con sessioni di pratica all'aperto in tutte le città. Il premier Narendra Modi, un entusiasta dello yoga, che ama definire un "tesoro donato al mondo dall'India", ha praticato a Ranchi, capitale dello Jharkhand, uno stato montuoso nel nord, in mezzo ad una folla di 40 mila persone. Altri ministri hanno condotto sessioni in diverse città. Tutti i corpi delle forze armate hanno allestito yoga camps, aperti anche ai loro familiari e agli allievi delle scuole. Sui social indiani impazzano le immagini dei cani che si esercitano in alcune asana, posizioni, quasi perfette, assieme ai loro istruttori. Il governo è impegnato per fare dello yoga un pilastro della prevenzione sanitaria. "Lo Yoga non conosce distinzioni di fede, casta, regionalismi: dobbiamo farlo arrivare ovunque, dalle città, ai villaggi, alle aree tribali", ha detto il Premier.