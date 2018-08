Incidenti montagna: alpinista precipita in Friuli, ferito

(ANSA) - TRIESTE, 21 AGO - Un alpinista di 29 anni, di Remanzacco (Udine), è stato colpito da una scarica di sassi ed è precipitato per una decina di metri, ferendosi, mentre con un compagno di cordata stava scalando la parete nord della Creta di Pricot, a Pontebba (Udine). Quando il giovane è stato sfiorato dai sassi, l'appiglio a cui si teneva si è rotto facendogli perdere l'equilibrio. L'incidente è avvenuto dopo un tratto in traverso quando l'alpinista era fuori dalla vista del compagno di cordata. Quest'ultimo è riuscito a raggiungerlo e ad assicurarlo stabilmente alla parete in attesa dei soccorsi. Allertati il soccorso alpino di Moggio Udinese e la Gdf di Tolmezzo. In parete si è calato con il verricello il tecnico di elisoccorso del Cnsas con il medico e insieme hanno sistemato l'infortunato nel materassino a depressione. Anche il compagno di cordata è stato recuperato; il ferito, che ha riportato la frattura di una caviglia, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine.