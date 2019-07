Imprese italiane, Azerbaigian partner strategico

Roma, 8 lug. (askanews) - "Quale Ruolo per le Imprese Italiane? Nuove Opportunità ed Incentivi". Questo il titolo del convegno che si e' svolto presso la sede della Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana a Roma.A fare i saluti di benvenuto l'Avv. Stefano Traldi, dello Studio Legale Traldi, che ha lasciato la parola a S.E. Mammad Ahmadzada, Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia. L'Ambasciatore ha ricordato innanzi tutto i rapporti di partenariato strategico che legano Italia ed Azerbaigian. Ha sottolineato la crescita e la stabilizzazione vissute dal paese a partire dagli anni Novanta, citando l'importanza della firma del Contratto del Secolo, la cui scadenza e' stata prolungata al 2050. Di grande impatto anche la produzione di gas, con un accento sul Corridoio Meridionale del Gas, la cui ultima fase, il Gasdotto trans-adriatico - Tap, porterà il gas Azerbaigiano in Italia entro il 2020.L'Ambasciatore ha evidenziato anche il processo di diversificazione che l'Azerbaigian sta attuando, con settori di grande interesse, tra cui il petrolchimico, le elecomunicazioni, i trasporti, il turismo e l'agroalimentare. Ha inoltre rammentato le riforme in corso nel paese e che il prossimo 18 settembre si riunirà proprio a Roma la commissione mista Italia-Azerbaigian, per discutere di risultati ottenuti e nuove prospettive di cooperazione. Non e' mancato un accenno alla cooperazione culturale e al ruolo della Fondazione Heydar Aliyev.E' poi intervenuta l' Avv. Manuela Traldi, Presidente della Camera di Commercio Italo Azerbaigiana, che ha parlato del fare business in Azerbaigian e delle opportunità per le imprese, senza tralasciare gli aspetti legali e societari. Il paese, ha sottolineato, ha infinite sfaccettature e i rapporti bilaterali sono ottimi. Questo permette di andare oltre il settore energetico e di dare un contributo alla diversificazione che l'economia azerbaigiana sta vivendo. L'Italia, ha ricordato la presidente, e' il primo partner economico del paese in Europa e il terzo al mondo. Elementi di forza di Baku per l'imprenditore italiano sono la stabilità economica e finanziaria, la reperibilità di risorse naturali, le infrastrutture e il costo della manodopera.Successivamente e' intervenuto l'Ing. Massimo D'Aiuto, Vicepresidente Cisagroup, che ha riportato la propria esperienza su alcuni progetti in corso nel paese caucasico, in particolare nel settore medicale ed agroindustriale.Per il Gruppo Maire Tecnimont in Azerbaigian ha preso la parola l'Ing. Niccolò Heilpern, che ha evidenziato l'ambiente collaborativo che si respira nel paese. Il gruppo e' molto presente in Azerbaigian nei settori della raffinazione, fertilizzanti, energia ed economia verde. Il rappresentante ha ricordato gli importanti progetti realizzati e la fondamentale collaborazione con la compagnia petrolifera statale azerbaigiana Socar.Per finire il Dr. Salvatore Maimone - Public Affairs SACE, ha analizzato gli strumenti a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione, confermando l'interesse ed il sostegno da parte di SACE SIMEST su progetti ed esportazioni verso l'Azerbaigian.L'incontro è' stato di grande interesse per il tessuto imprenditoriale, e l'Azerbaigian, anche grazie alla sua posizione geografica - ponte tra Oriente ed Occidente, più volte sottolineata dagli interventi, si è confermato partner affidabile e ricco di potenziale.