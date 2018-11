Ilhan e Rashida, prime musulmane alla Camera Usa

Washington, 7 nov. (AdnKronos/Dpa) - Le prime due deputate musulmane sono state elette alla Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti. Hanno infatti vinto sia Rashida Tlaib, 42enne avvocato di origine palestinese del Michigan, che Ilhan Omar, 36enne di origine somala arrivata negli Stati Uniti con la famiglia nel 1997 dopo aver vissuto in Kenya in un campo di rifugiati, in fuga dalla guerra in Sonalia. "Sono una donna orgogliosa di essere musulmana e noi ci dobbiamo opporre ad ogni tentativo di dividerci con politiche discriminatore", ha dichiarato Tlaib che si è candidata con un programma progressista, concentrato nell'opposizione alla politica anti-immigrati di Donal Trump. "Dobbiamo rovesciare il muslim ban e riaffermare che ognuno e benvenuto in America". "Il nostro sistema d'immigrazione è fondamentalmente ingiusto" le ha fatto eco Omar che è stata eletta in Minnesota nel seggio che era di Keith Ellison, il primo musulmano americano arrivato al Congresso.