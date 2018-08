No Way: il video ideato dall’Australia per scoraggiare gli arrivi dei clandestini citato dal ministro Salvini

L’Australia ha una legislazione tra le più rigide al mondo riguardo agli immigrati e ai richiedenti asilo. Vige la cosiddetta «Pacific Solution»: tutti coloro (senza distinzione tra adulti e bambini) ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico sono respinti o deportati. Entrare illegalmente in Australia è impossibile, chi ci prova è arrestato e trasferito nei centri di detenzione delle isole di Manu, in Papa Nuova Guinea e nello Stato australiano di Nauru. Nonostante siano in pieno ocesano Pacifico, in suolo offshore, le isole sono gestite dal governo di Canberra, che qui trasferisce e i richiedenti asilo e li trattiene in campi di detenzione in attesa di esaminare le loro domande. Due centri di detenzione che l’Onu e Amnesty International hanno più volte denunciato per le condizioni disumane in cui versano i migranti. Nelle promesse del governo di Canberra, i centri di detenzione dovevano essere composti da case confortevoli. In realtà sono vere e proprie prigioni, nelle quali donne, uomini e bambini - per lo più provenienti da Iran, Iraq, Sri Lanka e Afghanistan - vivono in spazi ristretti e in condizioni difficili. Molte volte le Ong hanno cercato di documentare e denunciare quanto accade sulle due isole, ma inutilmente. L’ultimo appello delle Ong è di oggi, e parla di 119 bambini detenuti a Nauru e in condizioni di disagio psicologico che sfociano in atti di autolesionismo. Un dodicenne in sciopero della fame, secondo le ong, versa in gravi condizioni