Il Papa apre il cantiere di un sinodo 'globale' della Chiesa

Città del Vaticano, 21 mag. (askanews) - Quello italiano, sul quale finalmente la conferenza episcopale si confronterà a partire da lunedì, ha dovuto sollecitarlo più volte, superando non poche resistenze, quello tedesco, partito autonomamente a spron battuto dopo la pubblicazione dei dati sugli abusi sessuali del clero avvenuti per mezzo secolo in Germania, lo preoccupa un po', al punto che in vari modi ha invitato a evitare fughe in avanti. I sinodi sono la croce e delizia di papa Francesco. E ora, in quella che appare come l'iniziativa più rilevante del suo pontificato nel dopo-pandemia, Jorge Mario Bergoglio ha deciso di imprimere la sua impronta definitiva.Il pontefice argentino ha infatti deciso di far slittare di un anno l'assemblea sinodale già fissata per il 2022 sul tema "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". Il motivo è sicuramente la pandemia, che ha rallentato tutto. Ma è maturato, probabilmente, anche il desiderio di far decantare la cacofonia emersa in questi ultimi mesi nei vari sinodi nazionali: oltre al tedesco, già avviato a fine 2019, e l'italiano, di là da venire, sono in cantiere anche un sinodo australiano, a buon punto, e uno irlandese, ai primi passi. Le interpretazioni sul significato di "sinodalità" sono le più disparate: via per le riforme o nuova evangelizzazione, confronto che coinvolge i laici o consesso episcopale, occasione per una ventata progressista o iniziative egemonizzate dai conservatori?Beninteso, i sinodi nazionali sono altro dall'assemblea sinodale che si svolge a Roma. Gli uni sono responsabilità di singole conferenze episcopali, l'altra vede riuniti a Roma vescovi da tutto il mondo, o da un'ampia regione, per affrontare comunque una questione che riguarda la Chiesa universale. I due livelli, però, si mescolano, e non solo nei contenuti (un po' ovunque tornano gli stessi temi: chiese vuote, calo delle vocazioni, distanza tra magistero e vita concreta delle persone, in particolare sulla morale sessuale, la questione degli abusi, la gestione delle finanze, le coppie omosessuali), ma anche nel metodo.E' stato papa Francesco in persona ad aver voluto rivitalizzare il Sinodo, anzi il metodo sinodale, fin dall'inizio del pontificato. Lo strumento del Sinodo venne introdotta da Paolo VI dopo il Concilio vaticano II come metodo di coinvolgimento collegiale dell'episcopato nel governo della Chiesa cattolica mondiale guidata dal vescovo di Roma. Sino all'elezione di Jorge Mario Bergoglio, tuttavia, le assemblee sinodali sono state ridotte, in sostanza, a convegni blandamente consultivi su questioni piuttosto consensuali.Papa Francesco ha introdotto una serie di novità: ha convocato innanzitutto assemblee su tematiche controverse, a partire dal doppio sinodo, ordinario e straordinario, sulla famiglia (2014-2015), approdando all'ultima, combattuta assemblea sull'Amazzonia (2019); in secondo luogo ha introdotto il principio della consultazione del "popolo di Dio", tramite questionari più o meno diffusi a seconda dei paesi; ha fatto nuove nomine, tra le quali quella di suor Nathalie Becquart, sottosegretario della Segreteria del Sinodo, la prima donna che, alla prossima assemblea, avrà diritto di voto; infine ha riscritto, con la costituzione apostolica Episcopalis communio del 15 settembre 2018, il funzionamento del sinodo, inserendo una serie di norme che possono ad esempio, su volontà del papa regnante, rendere le sue conclusioni vincolanti. In base a tale normativa, oggi, il Vaticano ha pubblicato le "inedite modalità per il cammino verso l'Assise" del 2023.L'assemblea - la sedicesima - non solo slitta di un anno. La segreteria del Sinodo, guidata dal cardinale maltese Mario Grech, ha infatti stabilito che essa sarà preceduta da una "ampia consultazione" del popolo di Dio, aperta formalmente da Bergoglio il 9/10 ottobre prossimo, che, partendo dal basso, coinvolgerà le diocesi di tutto il mondo (avvio della discussione fissata il fine settimana successivo, domenica 17 ottobre), sfocerà in una prima sintesi di lavoro (l'instrumentum laboris pubblicato entro il settembre 2022) e poi, dopo ulteriori consultazioni che vedranno coinvolte dapprima le conferenze episcopali nazionali e poi inediti raccordi continentali, in un secondo "instrumentum laboris" (giugno 2023) che sarà la base di discussione dell'assemblea che verrà finalmente celebrata a Roma nell'ottobre del 2023."La prima e più grande novità è la trasformazione del Sinodo da evento in processo", ha detto il porporato maltese ai media vaticani. "Non si tratta di democrazia, di populismo o qualcosa del genere", ma il principio che regola la "consultazione del Popolo di Dio" è "l'antico principio che 'da tutti deve essere discusso ciò che interessa tutti'". Secondo Grech, "non bisogna nascondersi che forse in passato si è tanto insistito sulla communio hierarchica: l'idea che l'unità della Chiesa si potesse fare unicamente rafforzando l'autorità dei Pastori. Per certi aspetti", spiega il cardinale, "quel passaggio è stato anche necessario, quando, dopo il Concilio, erano apparse varie forme del dissenso. Ma quella non può essere la modalità ordinaria di vivere la comunione ecclesiale, che domanda circolarità, reciprocità, cammino insieme nel rispetto delle rispettive funzioni nel Popolo di Dio. La comunione dunque non può che tradursi in partecipazione di tutti alla vita della Chiesa, ciascuno secondo la sua specifica condizione e funzione. Il processo sinodale mostra bene tutto questo".Nelle intenzioni dell'entourage papale, dunque, il passaggio che si apre a ottobre prossimo non è un appuntamento come un altro ma un cambio di paradigma nel governo della Chiesa. Paradossalmente, Francesco, dall'alto della piramide ecclesiale, costringe chi sta in basso a prendere la parole. E' consapevole che possono emergere conflitti e derive ideologiche: egli stesso ha frenato il sinodo sull'Amazzonia quando i padri sinodali gli hanno proposto di ordinare preti gli uomini sposati. Ma per il papa argentino è evidentemente questa la strada unica attraverso la quale la Chiesa può e deve crescere. "Unità nella diversità", continua a dire da otto anni. Non si tratta di un Concilio vaticano III, ma non sarà una passeggiata: in particolare, conclusa la fase diocesana - che coinvolgerà, in teoria, tutte le diocesi di tutto il mondo: si vedrà con quanta convinzione e quanta autentica partecipazione di tutte le componenti della comunità - "si aprirà un periodo di discernimento dei pastori riuniti in assemblea (Conferenza Episcopale), ai quali si chiede di ascoltare ciò che lo Spirito ha suscitato nelle Chiese loro affidate". Di fatto, si moltiplicheranno in tutti i paesi in cui è presente la Chiesa cattolica dei sinodi nazionali. Che, sommati, proietteranno la Chiesa in un fermento planetario non troppo dissimile da una procedura conciliare. Come Giovanni XXIII convocò già anziano il Concilio vaticano II (1962-1965) - lasciandone il periglioso compimento al successore, Paolo VI - così a 84 anni papa Francesco apre un cantiere che, di certo, non lascerà la Chiesa come è adesso(di Iacopo Scaramuzzi).