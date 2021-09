Il Monte Bianco è più basso di quasi un metro rispetto al 2017

Roma, 29 set. (askanews) - Il Monte Bianco, la montagna più alta d'Europa, misura quasi un metro di meno rispetto alla sua precedente altezza ufficiale. E' quanto afferma un gruppo di geografi francesi reduce da una spedizione a metà settembre sulla celebre vetta. Secondo le nuove stime, la possente montagna nel cuore delle Alpi misura oggi 4.807,81 metri, circa un metro in meno rispetto ai 4.808,72 del 2017."Ora tocca a climatologi, glaciologi e altri scienziati esaminare tutti i dati raccolti e proporre tutte le teorie per spiegare il fenomeno", hanno detto in una conferenza stampa nella cittadina di Saint-Gervais-les-Bains, ai piedi del Monte Bianco, oggi.E se in tutto il mondo cresce l'allarme per lo scioglimento dei ghiacciai, l'altezza ufficiale del Monte Bianco è in calo da oltre un decennio. La lettura più alta è stata di 4.810,90 metri nel 2007. La montagna ha perso una media di 13 centimetri di altezza all'anno dal 2001, hanno detto gli esperti geografi.Le letture variano di anno in anno a causa dello strato permanente di neve sulla vetta che varia in base a venti e precipitazioni."Sin dalla notte dei tempi, l'altitudine del Monte Bianco è variata continuamente", hanno detto gli esperti, rilevando che la parte "rocciosa" della vetta culmina a 4.792 metri.La spedizione di misurazione viene effettuata ogni due anni, ma gli esperti hanno oggi rivelato di non aver pubblicato la cifra "eccezionalmente bassa" del 2019 di 4.806,03 metri. La spedizione di quest'anno ha beneficiato di condizioni meteo eccezionali, che rendono la lettura più accurata di sempre, hanno aggiunto, mettendo anche in guardia contro la fretta di interpretare."Non dovremmo trarre conclusioni affrettate su misurazioni che sono state effettuate solo dal 2001 con questo tipo di precisione", ha affermato Denis Borel, uno degli esperti.