Il Cirque du Soleil riprende gli spettacoli dopo 3 mesi di stop

Playa del Carmen (Messico), 21 lug. (askanews) - Trapezisti, contorsionisti, pattinatori e altri acrobati fanno le prove nella città messicana di Playa del Carmen per l'unico spettacolo stabile del Cirque Du Soleil in America Latina, il secondo al mondo a riprendere dopo tre mesi di stop a causa della pandemia. Ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza previste, come mascherina, gel disinfettante e distanziamento sociale.Jamie Sullivan, direttrice delle operazioni dello show Joya del Cirque du Soleil: "Siamo molto felici di essere tornati a esibirci durante questa pandemia. Siamo felici di essere qui per il pubblico e per voi. Durante la quarantena, come tutti, è stato abbastanza difficile, ma abbiamo trovato dei modi per mantenerci occupati e stare in forma ed essere pronti per il vostro ritorno"."Come per ogni compagnia e ogni show fare questa decisione, chiudere lo show durante la pandemia non è stata una scelta facile, ma è stata una scelta necessaria in quel momento. Siamo molto orgogliosi di essere uno dei primi show al mondo a tornare, essere qui e creare entusiasmo e bei momenti per tutti quando verranno a visitare la Riviera Maya"."Joya", uno spettacolo dedicato alla farfalla monarca e inaugurato in collaborazione con una catena di hotel messicana nel 2014, è il secondo spettacolo stabile della famosa compagnia circense del Quebec a fare ritorno sulle scene. A giugno aveva già ripreso "The Land old fantasy", ad Hangzhou, in Cina.La crisi finanziaria provocata dalla pandemia ha spinto la compagnia canadese a richiedere una protezione giudiziaria per bancarotta. La settimana scorsa ha accettato un'offerta di acquisto dei suoi creditori, che servirà come base per l'asta prevista ad agosto. Prima dell'accordo a marzo è stato licenziato il 95% dei suoi dipendenti.