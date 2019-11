Hong Kong, muore studente ferito negli scontri

Hong Kong, 8 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press/Xinhua) - Rischia di esacerbare ulteriormente le tensioni a Hong Kongla morte di uno studente universitario che sarebbe deceduto dopo essere caduto da un piano a un altro di un parcheggio in un'area in cui la polizia stava usando gas lacrimogeni per disperdere una protesta. Chow Tsz-lok è morto per arresto cardiaco, hanno confermato dalla Hong Kong Hospital Authority. Secondo i media locali, il ragazzo lottava tra la vita e la morte da lunedì mattina. Il South China Morning Post ha scritto della caduta del giovane dal terzo al secondo piano del parcheggio Sheung Tak Estate a Tseung Kwan O dopo scontri tra la polizia e i manifestanti che portano avanti da quasi sei mesi la loro protesta. La polizia ha confermato che il 22enne Chow, che era al secondo anno nella Facoltà di Scienza e Tecnologia dell'Università di Hong Kong (Hkust), è stato ritrovato a circa 120 metri dal luogo in cui sono stati usati i lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Molti giovani sono convinti che Chow stesse fuggendo dai lacrimogeni quando è caduto. Un portavoce dell'amministrazione locale ha espresso "profondo dolore e rammarico" per quanto avvenuto.