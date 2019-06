Hong Kong, leader non cede dopo maxi-manifestazione

Roma, 10 giu. (askanews) - Carrie Lam, la leader di Hong Kong, non cambia linea dopo l'oceanica manifestazione con la quale ieri centinaia di migliaia di persone hanno chiesto di rinunciare a portare avanti l'iniziativa legislativa sulle estradizioni. La numero uno ha annunciato che non intende rinunciare alla legge.Pechino, dal canto suo , ha reagito allaprotesta sostenendo che dietro di essa si nasconderebbero "forze straniere". Ieri in piazza è sceso più di un milione di persone, secondo gli organizzatori. La polizia ha parlato di 240mila presenze. Probabilmente s'è trattato della manifestazione più partecipata da quando, nel 1997, ci fu la restituzione dell'ex colonia britannica alla Cina.Ma la "chief executive" di Hong Kong, Carrie Lam, non è apparsa impressionata dalla manifestazione. "Voglio ringraziare ognuno di coloro che hanno espresso la loro idea, che siano d'accordo o in disaccordo con noi, perché il controllo del nostro lavoro è un fattore importante per migliorare il governo di Hong Kong", ha detto. Ha tuttavia ribadito che la legge andrà avanti, assicurando che "non è stata voluta da Pechino" e che sarà messa in atto nel rispetto dei diritti umani.Hong Kong ha accordi di estradizione con 20 paesi del mondo, ma non ne ha con la Cina di cui pure è formalmente parte in base al principio "un paese, due sistemi". Ci sono stati negoziati, ma finora sono stati bloccati dal fatto che il processo giudiziario in Cina prevede scarsissima protezione per gli imputati.La nuova norma sostenuta da Carrie Lam prevede la possibilità di estradare sospettati verso la Cina, Taiwan e Macao, in caso di reati come assassinio e stupro, giudicati caso per caso. Tuttavia i dimostranti temono che questo possa aprire la porta alla consegna di oppositori politici.La normativa è stata pensata dopo che un diciannovenne di Hong Kong, accusato di aver assassinato la sua fidanzata 20enne incinta mentre era in vacanza a Taiwan a febbraio, è fuggito dall'isola per rifugiarsi nell'ex colonia britannica. Le autorità di Taipei hanno chiesto l'estradizione, ma Hong Kong ha risposto di non poterla concedere per mancanza di un accordo in merito. In ogni caso, Taiwan ha detto che non chiederà l'estradizione in base alla nuova legge, facendo appello alle autorità di Hong Kong di gestire il caso separatamente.