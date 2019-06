La Honda con il Mean Mower V2 ha appena stabilito un Guinness World Record per la più rapida accelerazione: da zero a 160 km/h in soli 6,29 secondi, e una prova non ufficiale di 241 km all'ora. La casa automobilistica giapponese ha appena vinto la battaglia per il tagliaerba più veloce, ma al momento il veicolo non è in vendita.