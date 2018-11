[L'analisi] Libia, il generale Haftar gioca a nascondino con Conte, ma alla Conferenza 'sarà presente'

"Non abbiamo ancora avuto la conferma definitiva delle delegazioni ma, salvo ripensamenti dell’ultima ora, il generale Haftar dovrebbe essere presente e partecipare ai lavori della Conferenza". Alle 21 di domenica la fonte che cura direttamente il dossier Conferenza Libia chiarisce a Tiscalinews lo stato dell’arte delle presenze alla Conferenza per la Libia che tra oggi e domani, riunita nei saloni stile liberty della ottocentesca Villa Igea, il più lussuoso e leggendario hotel di Palermo e della Sicilia, proverà a decidere il futuro del paese che dal 2011, anno dell’uccisione di Gheddafi, non trova pace ed è la terra di nessuno dove fioriscono traffici di ogni genere - essere umani ma anche il terrorismo islamico, droga e armi - creando una costante instabilità e minaccia per tutto il nord Africa, il Mediterraneo e l’Europa intera.

Il gioco al rialzo del generale

Il generale Haftar, uno dei tre leader che rivendica la guida della Libia, consapevole che la sua presenza rappresenta la sottile linea di confine tra il successo e l’insuccesso della Conferenza, da quattro giorni gioca al rialzo oltre che a nascondino con gli organizzatori. Ha fatto trapelare, attraverso vari siti di informazione collegati a lui e al presidente egiziano Al Sisi che è il suo sponsor, di non gradire la presenza a Palermo di una delegazione del Qatar (“paese canaglia” per il terrorismo) e di un’altra delegazione legata ad Al Qaida. Un giallo alimentato ad arte. come spesso è accaduto in passato e sempre in prossimità di un incontro internazionale, e che ieri ha superato il colmo quando è stata diffusa la notizia - sempre dai soliti siti - che il premier Conte era volato a Bengasi in mattinata per convincere Haftar ad andare a Palermo. Tutto falso. Un vecchio copione che si ripete spesso con i libici nati per trattare e scommettere al rialzo fino all’ultimo secondo disponibile.

L’obiettivo

Pacificare la Libia, dare al paese un governo democraticamente eletto, trovare la sintesi fra tre governi e almeno 300 tribù, significa stabilizzare l’intera regione ed è la mission impossible che da anni toglie il sonno ai leader e alle agenzie di intelligence dei paesi europei che affacciano sul Mediterraneo. Per questo il governo giallo-verde cerca proprio a Palermo e nella Conferenza quel riscatto sotto il profilo internazionale fondamentale per alzare la testa dopo sei mesi di profilo basso e di lento isolamento in ambito europeo. Non c’è un nesso reale di causa ed effetto ma non c’è dubbio che anche i dossier economici, la tanto discussa manovra, troverebbero nel successo della Conferenza un serio motivo per essere più digeribili e rispettati. Infatti è stato ed è proprio il cosiddetto “partito del Quirinale”, il premier Conte, i ministri Moavero e Tria, il più attivo nel costruire le premesse diplomatiche e politiche per il successo della Conferenza.

La diplomazia del "partito del Quirinale"

"L'obiettivo - ha scritto il premier in questi giorni cercando di creare almeno su Facebook quell’interesse che invece è totalmente mancato sui media - è dare un contributo concreto al percorso di stabilizzazione del Paese in pieno accordo con i principali attori politici libici, che avranno a Palermo un ruolo da protagonisti. Non a caso il messaggio che vogliamo lanciare è #ForLibyaWithLibya”. Ma un hashtag non basta per assicurare successo ad un evento per quanto di livello. Così lo stesso premier in questi giorni, cercando di abbassare un po’ le attese ridimensionate da numerose defezioni nell’elenco dei partecipanti, ha sottolineato che “la due giorni di Palermo non sarà un episodio isolato ma una tappa fondamentale di un percorso lungo il quale l'Italia continuerà ad accompagnare passo dopo passo il popolo libico. Non riteniamo certo di poter risolvere tutti i problemi, ma vogliamo creare una sostenibile occasione di incontro”.

Ecco, non una vera e propria Conferenza per la pace, non una Camp David libica con Conte e Moavero al posto di Clinton e Albright e i tre leader Aguila Saleh (Tobruk), Al Serraj (Tripoli) e Khalifa Haftar (Bengasi) al posto del presidente palestinese Arafat e del primo ministro israeliano Barak. Però per qualche mese è stata alimentata la speranza di poter organizzare qualcosa di molto simile.

Il ruolo della Francia

Speranze in parte svanite soprattutto nell’ultima settimana per due motivi: le solite conferme e smentite circa la presenza dei big che hanno raggiunto il colmo in questi ultimi tre giorni con il giallo di Haftar; lo zampino della Francia di Emmanuel Macron che, forte dell’impasse italiano nei primi otto mesi dell’anno, ha cercato di recuperare un ruolo da protagonista, scalzando l’Italia, per la Francia che ha in Libia molti interessi economici legati a gas e petrolio. Non è un caso se, notizie di ieri sera, il generale Haftar, l’uomo forte della Cirenaica e a capo dell’esercito libico, non aveva ancora confermato la sua presenza a Palermo. Mentre il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez Serraj, l’unica autorità riconosciuta a livello internazionale, sarà oggi a Palermo ma solo dopo aver prima incontrato a Parigi il presidente Macron che invece manderà a Palermo il suo ministro degli Esteri.

Ridimensionamento

Conviene allora partire dalle presenze per valutare il successo della Conferenza che alla fine, cioè domani dopo il pranzo di lavoro, dovrebbe emettere un documento con scritti i termini dell’accordo politico e fissare la data per le elezioni nell’arco cel 2019. A Palermo sono già arrivate le delegazioni che fanno capo ai quattro principali interlocutori libici: il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Meshri, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, quella del presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez Serraj e del generale Haftar che “dovrebbe arrivare in tempo per la cena ufficiale di domani sera”. Solo per la Libia sono attese una trentina di delegazioni più quelle dei tre leader per un totale di circa 80 persone. Non sembra essersi dimostrata utile “alle presenze” la decisione sulla data: il 12 e 13 novembre erano stati scelti perché all'indomani della visita a Parigi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulla cui presenza il governo aveva puntato, o in subordine su quella del segretario di Stato americano Mike Pompeo. Niente da fare: al suo posto, nonostante gli sms Conte-Trump, arriverà il consigliere speciale per il Medioriente David Setterfield.

Big dalla Russia

A parte la Russia - che manda il premier Dmitri Medvedev e il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo - l’unica altra presenza realmente di peso sembra essere quella del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, grande sponsor di Haftar e che ancora ci deve dire come e chi ha ucciso il giovane Regeni. Anche su Al Sisi come su Haftar nulla è certo e tutto è possibile. Certamente i due leader hanno un profilo tale per cui non vogliono comunicare i propri spostamenti. Tra gli sherpa della diplomazia gira insistente la voce che sulla sulla preparazione della Conferenza, ha pesato l'assenza dell'ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Perrone, richiamato a Roma ad agosto dopo essere stato definito 'persona non gradita' dallo stesso Haftar e da allora mai rimandato in Libia. Tra le presenze confermate ci sono quella del ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ritenuto profondo conoscitore dell'area. La Merkel osserva da lontano ed invia il sottosegretario agli Esteri, Niels Annen. La Commissione Ue ha confermato la partecipazione dell'Alto rappresentante per le politiche estere, Federica Mogherini. Dalla regione, saranno presenti i capi di Stato o di governo di Tunisia, Algeria, Ciad e Niger e Marocco.

Sherpa già al lavoro

A Palermo, blindata per le misure di sicurezza, ieri sono inviati i primi incontri preparatori: l'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha visto, tra gli altri, l'assistente del segretario di Stato americano David Satterfield, il direttore degli Affari politici del ministero degli Esteri egiziano, ed il direttore degli Affari politici della Farnesina, Sebastiano Cardi. “Nel documento finale deve risultare - è stato l’auspicio di Salamè - che lo status quo in Libia è insostenibile”. Il piano delle Nazioni Unite e che si chiede venga condiviso e approvato da tutti i presenti alla Conferenza prevede una road map per raggiungere e stabilizzare la pace. E poi “la convocazione di una Conferenza nazionale nelle prime settimane del 2019 e l'avvio del processo elettorale in primavera”. Ma per ora questa bozza di dichiarazione finale non sarebbe stata condivisa con le delegazioni libiche per evitare ulteriori resistenze e veti.

"Al Qaida tra le delegazioni?"

Il via ufficiale alla Conferenza è stasera (ore 19) quando Conte accoglierà a Villa Igiea le delegazioni, una trentina in tutto. Alle 20 la cena di lavoro, domattina la sessione plenaria a cui seguirà la conferenza stampa finale. Sicuramente la farà il premier Conte. Chi sarà accanto a lui è tutto da vedere. Se fosse un palco plurimo, nonostante non sia previsto dai cerimoniali, vedere Conte accanto ai tre leader libici e al delegato delle Nazioni Unite sarebbe un ottimo indizio. Quello che chiedono tutte le opposizioni, dal Pd a Forza Italia che sono invece molto scettiche sul risultato della Conferenza. Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali, vuole invece spiegazioni circa “il fatto che Haftar non verrà a Palermo per la presenza di un gruppo legato ad Al Qaida”.